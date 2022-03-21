Президент: Литва станет "возмутителем спокойствия" в вопросе о членстве Украины в ЕС

Он сказал это в понедельник в Президентском дворце после встречи с нидерландским премьером Марком Рютте.

"Украине нужен очень четкий месседж о статусе кандидата. Это ни в коем случае не означает, что Украина уже завтра станет членом ЕС.

Это будет означать лишь начало долгого пути, но это начало будет четко оговорено, а, главное - оно будет вселять надежду в воюющих сейчас и жертвующих своими жизнями украинцев, что будущее этой страны - в семье ЕС", - сказал Науседа на пресс-конференции.

По словам главы государства, развязанная Россией война в Украине обусловила серьезные изменения в мышлении лидеров Сообщества: начались поставки оружия Киеву, введены самые жесткие на сегодняшний день санкции в отношении Кремля.

"Политика не водоем со стоячей водой, это река (...) Это вселяет в меня надежду, что мы сдвинемся с места и в этом вопросе (о членстве Украины в ЕС - BNS). Во всяком случае Литва намерена быть тем возмутителем спокойствия, который не позволит этой дискуссии закончиться", - сказал президент Литвы.

Лидеры Сообщества ранее в этом месяце в Версале заявили Украине, что для этой страны нет никакого быстрого пути вступления в блок, однако в совместном заявлении сказали, что Брюссель и Киев будут и в дальнейшем укреплять партнерство, чтобы поддержать Украину "на европейском пути".

В понедельник это повторил и премьер Нидерландов.

"Наши мнения расходятся относительно скорого предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Это правда (...), - сказал Рютте.

- Вступление в Сообщество - долгий и обстоятельный бюрократический процесс, такова реальность. Нет никакого отдельного быстрого пути".

По его словам, сейчас Еврокомиссия рассматривает заявку Украины на членство, после чего "последуют другие шаги".

Рютте подчеркнул, что параллельно идет укрепление отношений с Киевом: "У нас есть соглашение об ассоциации, у нас есть соглашение о свободной торговле".