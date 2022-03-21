​​Власти Украины отказались сложить оружие и вывести войска из Мариуполя, в результате попадания ракеты в торговый центр в Киеве погибли по меньшей мере восемь человек. RUS TVNET рассказывает о главном, произошедшем за 26-й день войны.

Зеленский: о компромиссах с Россией решим на референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы гарантий безопасности, территорий Донбасса и Крыма и другие окончательные компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум.

"Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому, в любом случае я готов пойти на все, если мое это шествие будет с нашим народом", — отметил президент.

Позиции России и Украины об атаке на торговый центр в Киеве

Официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал об атаке на торговый центр в Киеве: "Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре".

"На окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим", - цитируют российские информагентства Конашенкова.

"Российской разведкой по нескольким каналам были подтверждены координаты позиции украинских реактивных систем залпового огня, а также вскрыто расположение склада с реактивными боеприпасами", - утверждает он.

По данным городских властей, в результате удара погибли по меньшей мере восемь человек.

Украинские власти считают, что торговый центр в Киеве атаковали из-за того, что информация о боевой технике около него просочилась в соцсети

Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины рассказывает об обстоятельствах удара, нанесенного по торговому центру в украинской столице, в назидательном стиле:

"Почему был разрушен "Ретровиль" в Киеве? Кто-то снял перемещение техники ВС Украины из своего окна. Сейчас судьба этого человека неизвестна, а вот о судьбе самого окна, откуда велась съемка, известно все. Его больше нет. Не снимай технику ВС Украины и не рассказывай о ее перемещении. Это правило спасает людям жизни".

Служба BBC выяснила 557 имен погибших российских солдат

В войны в Украине погибли как минимум 557 российских военных, сообщила "Русская служба BBC".

Эти данные были обобщены по различным источникам, включая заявления властей регионов России и различные СМИ.

Помимо 557 подтвержденных погибших военнослужащих, BBC нашла сообщения о еще 38 российских военных, погибших в Украине, но независимого подтверждения этих смертей нет.

Власти Украины отказались вывести войска из Мариуполя

"Армия не сложит оружие и не покинет город", - заявила в ночь на 21 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Она добавила, что власти Украины требуют, чтобы российская сторона немедленно открыла гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в Запорожье. Россия ранее предложила украинским военным 21 марта с 10:00 до 12:00 покинуть Мариуполь без оружия и боеприпасов.

Wall Street Journal: Целью Путина больше не является взятие Киева

Целью президента России Владимира Путина более не является взятие столицы Украины Киева, сообщил Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники США. Более чем за три недели боев реализовать это не удалось - по данным газеты, это якобы принудило Путина сменить тактику.

Зеленский призвал Европу остановить с Россией всю торговлю

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал лидеров стран ЕС остановить всю торговлю с Россией, чтобы попытаться вынудить Москву прекратить реализуемое ей нападение на государство. "Немцы, вы имеете силу. Европа имеет силу. Мощнее любых ракет, мощнее любых танков. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков в России не будет денег на эту войну. Поэтому пусть будет мир и как можно быстрее. И вы это можете. Вы должны защищаться".

Президент США едет в Польшу

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в пятницу, 25 марта отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. Президенты обсудят международный ответ "на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный неоправданной и неспровоцированной войной, развязанной Россией против Украины", подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Галерея: Обстрелянный торговый центр в Киеве

Галерея: Украина 18-20 марта