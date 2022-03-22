Ради беженцев: в Риге могут запретить салюты
Рижское самоуправление может запретить салюты, сказал в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 мэр столицы Мартиньш Стакис.
Рижское самоуправление может запретить салюты, сказал в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 мэр столицы Мартиньш Стакис.
Комментируя прозвучавшие в социальных сетях призывы не устраивать салюты, потому что громкие взрывы вызывают стресс у прибывших в Латвию украинских беженцев, Стакис сказал, что проведение салютов в это время было бы "особой формой жестокости".
Правила самоуправления уже предусматривают время, когда можно проводить салюты, но депутаты "За!/Прогрессивные" подготовили предложение о их полном запрете, сообщил мэр.
В настоящее время предложение анализируют юристы, чтобы определить срок, до какого момента фейерверки могут быть запрещены.
"В любом случае изменения будут, и количество салютов в Риге будет ограничено", - пообещал мэр столицы.