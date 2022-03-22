Задержан латвийский пророссийский блогер Кирилл Федоров. Его соратники обратились к Захаровой

Как написано в Telegram-канале, с самого начала российского вторжения в Украину Федоров освещал эти события с российской точки зрения. 17 марта около 21:00 (по данным канала) Кирилла жестко арестовали в его квартире и поместили в изолятор временного содержания Службы госбезопасности.

На канале также указано, что блогера "держат в условиях, граничащих с античеловеческими, допрашивают по 6 часов, не думая о физическом и моральном состоянии задержанного, но допускают адвоката". По словам администраторов канала, Федорова обвиняют по уголовным статьям 78 (разжигание национальной, этнической и расовой ненависти) и 74 (оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступления против мира, а также военного преступления).

Комментарий Службы государственной безопасности

Как сообщили RUS TVNET в Службе государственной безопасности (VDD), было задержано лицо, которое в YouTube, Telegram и других соцсетях регулярно публиковало видеоматериалы и записи, в которых оправдывало и прославляло реализуемые российскими вооруженными силами в Украине военные преступления.

Уголовный процесс, в ходе которого расследуются действия лица, VDD начала 16 марта этого года по статьям Уголовного закона 74.1 и 78 - об оправдании преступлений против мира и восхвалении военных преступлений и разжигании национальной и этнической вражды, используя автоматизированные системы передачи данных.

Как свидетельствует проведенный VDD анализ созданного и опубликованного лицом содержания, лицо в своих видеоматериалах регулярно комментировало развернутые российскими вооруженными силами военные действия в Украине, отражая события соответственно интересам России и прославляя избранную российскими вооруженными силами тактику и осуществляемые преступления в Украине.

Кроме того, VDD констатировала в созданном лицом содержании высказывания, направленные против латышей и жителей Латвии.

17 марта этого года VDD на двух связанных с лицом объектах провела процессуальные действия, в рамках которых лицо было задержано. К нему применен статус подозреваемого и мера пресечения - заключение под стражу.

В ходе процессуальных действий VDD получила большое количество носителей данных и документов, сейчас осуществляется анализ полученных материалов. Следствие по этому делу продолжается.

Упомянутый уголовный процесс - один из четырех начатых VDD 16 марта уголовных процесс, о которых служба сообщала публично.

VDD напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

За помощью - к Захаровой

Позднее администраторы канала обратились за помощью к российским СМИ и Министерству иностранных дел РФ, указывая, что с начала "военной операции в Украине" их проект "активно боролся за интересы России, беспристрастно освещая ситуацию и показывая коварство Запада".

Также, если верить каналу, адвокату Федорова сообщили, что тот будет обвинен в шпионаже.

"Надеемся, это понимают и представители российских СМИ и Telegram-каналов. Мы, команда Кирилла, призываем оказать максимальную поддержку и призвать страны Запада немедленно отпустить Кирилла Федорова, а все голословные обвинения со стороны госбезопасности Латвии немедленно снять. Также мы убедительно просим МИД и лично Марию Захарову отреагировать на произошедшее. Русские своих не бросают!"

Кстати, мы подробно рассказывали о Кирилле в нашей рубрике "Правда или миф":