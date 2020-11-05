Когда Минобороны РФ "убило" его канал, он купил Ferrari. Alconafter - блогер из Латвии, которого смотрят в бундесвере

Восемь лет назад он бросил учебу в университете ради того, чтобы стать одним из первых серьезных YouTube-блогеров в Латвии. Теперь же его знают не только те, кто интересуется военной тематикой и компьютерными играми на военную тему, но и представители Министерств обороны разных стран. Новым гостем проекта RUS TVNET "Правда/миф" стал блогер Кирилл Федоров, более известный в интернет-кругах как Alconafter и автор YouTube-канала "История оружия".
Блогеры - это не только развлекательные видео в YouTube и яркие фото в Instagram. Зачастую именно блогеры в своих социальных сетях поднимают важные темы, делятся личным опытом и вдохновляют своих подписчиков. "Правда/миф" - это проект RUS TVNET о предрассудках, стереотипах и реальной жизни и работе популярных латвийских блогеров. Прямые вопросы и честные ответы от них самих.
Все началось с Жукова
Несмотря на то, что Кириллу нет и 30 лет, опыта ему не занимать - он стоит у истоков блогерства в Латвии, и привела его к этому любовь к компьютерным играм и истории. Он рассказывает, что во времена, когда он начинал этим заниматься, на YouTube все было иначе - не было ни рекламодателей, не интервьюеров, куда сложнее было и монетизировать свой труд.
"Я родился в 1991 году, учился в Рижской классической гимназии, окончил, поступил на юридический факультет ЛУ и на третьем курсе понял, что это не то, чем мне хотелось бы заниматься в жизни. Сейчас это стало мейнстримом и каждая девочка с телефоном - уже блогер в Instagram, а в 12-м году это было не так очевидно, даже деньги еще нельзя было нормально получать - присылали какие-то чеки, которые надо было обналичивать на почте", - вспоминает Кирилл, отмечая, что система в те времена была, прямо скажем, не очень.
С самого детства парень играл в компьютерные игры и увлекался военной историей, в итоге увеличение переросло во что-то большее, и в конце 2012 года, восемь лет назад, он начал свое покорение YouTube. Сначала его канал был исключительно игровым - посвященным игре War Thunder, - но автор решил добавлять в конце видео исторические вставки.
- рассказывает Alconafter.
По его словам, стартовой точкой его увлечения историей можно считать прочтение мемуаров маршала Жукова: "Я в 7 лет болел, мне нечего было делать, я нашел дома книгу воспоминаний и размышлений Жукова - 1000 страниц мемуаров. Прочитал, пока болел, ничего не понял, потому что в семь лет невозможно это понять. Но картинки там были интересные - танки и так далее, и как-то с того времени все пошло, в принципе".
Поначалу все смеялись
По словам блогера, когда он решил посвятить свою жизнь рассказам об оружии, близкие и друзья это увлечение всерьез не восприняли.
"Мама - золотая медаль, красный диплом, бизнес, все нормально. Отец тоже - бизнес, все нормально. Я учусь на юрфаке, третий курс. И я говорю - мама, папа, я собираюсь заниматься такой вот деятельностью. Более-менее адекватно воспринял только отчим, папа улыбнулся, мама сказала много "неопубликованных стихов Есенина", назовем это так, по поводу моего увлечения.
Друзья - никто не верил, все смеялись. Но надо понимать - 2012 год. Это сейчас блогеров как грязи, правда, успешных блогеров, которых реально смотрят, очень мало.
Это смешно, но люди, которые тогда мне не верили, позже одалживали у меня деньги. Поэтому я всегда говорю всем, кто хочет чем-то заниматься, не только про блогерство - не знаю, как сказать правильнее - еб***те, короче, много делайте, не спрашивайте ни у кого. Кем бы вы ни хотели быть. Журналистом - будьте журналистом, бизнесменом - бизнесменом, программистом - программистом, учителем - идите на учителя, всегда делайте то, чего вы хотите.
В моей жизни было три ошибки - одна из них, что я пошел на юридический вместо международных отношений или политологии. Не совершайте ошибок, не слушайте никого, родителей надо слушаться в детстве, когда вы маленькие, а когда в решаете свою жизнь - слушайте только самого себя", - уверен Кирилл.
"Правда/миф": Есть ли у блогера собственный танк?
"История оружия"
Основной доход блогер получает от канала "История оружия". Этот канал был запущен всего год назад, но у него уже 223 тысячи подписчиков. И предшествовала этому не самая приятная история.
С 2012 года Кирилл вел на YouTube блог Alconafter. Кстати, несмотря на "алкогольное" название канала и, соответственно, ника, под которым его знают, парень вообще не употребляет алкоголь и не курит. Более того, он активно пропагандирует здоровый образ жизни в своих роликах. Изначально канал был исключительно игровым, однако вскоре блогер понял, что появился запрос и на чисто военно-технические, политические видео, которые стали тоже появляться на канале.
"Если в конце 2012 года начались игры, то чисто исторические видео появились на рубеже 2013-2014-го, то есть спустя год. В 15-м году их стало много, и, наверное, года с 15-16-го они стали набирать гораздо больше просмотров, чем игровые, соответственно, я был одним из топов, а может быть, и топом именно в военно-техническом сегменте русского YouTube".
По словам блогера, он обладает повышенным чувством справедливости, поэтому на его канале было и много разоблачающих видео по поводу распилов в тех или иных Министерствах обороны.
"В 19-м году я снял много разоблачений по поводу пропагандистских видео с телеканала "Звезда". Это телеканал Минобороны России, раньше он так и назывался - Киностудия Минобороны России, сейчас его переименовали и называется он телеканал "Звезда". Собственно, от Министерства обороны, так сказать, прилетели вопросы. Ролики набирали по 400-500 тысяч просмотров, что в моем сегменте достаточно много. И попилы там гораздо больше. Если Навальный говорит, например, что украли 100 миллионов долларов, условно, то когда я рассказываю про модернизацию 1200 танков, которая стоит по полтора миллиона долларов на каждый, то речь идет уже о 1,5 миллиарда долларов. Суть в том, что когда мои видео дошли до нужных или ненужных людей, они отдали приказ меня заблокировать", - вспоминает Alconafter.
Дело в том, что в его видео в качестве визуальных материалов и для цитирования использовались материалы с этого канала, поэтому посыпались предупреждения:
"Они начали кидать страйки где только можно. На YouTube правило - если присылают три страйка, то канал удаляют. В принципе, это было использование для цитирования, но, как сказали мне потом, московский офис и прочие ответственные лица не очень хотели ввязываться в это дело, им проще было меня на самом деле заблокировать".
В итоге парень лишился работы, семи лет жизни, порядка двух тысяч роликов. У него был и второй канал, игровой, по меркам блогера небольшой - всего на 70 тысяч подписчиков. Он также оказался заблокированным.
"Прошлым летом я был в непонятной истории, я не знал, что делать дальше в жизни, так как это был еще и запрет на работу на YouTube, поэтому сейчас де-юре каналы не мои, соответственно, я как бы ведущий. Юридически каналы принадлежат разным людям. Всего каналов три, игры я выделил в отдельный канал - немного, тысяч 80 подписчиков. Опять-таки ему всего восемь месяцев. А "История оружия" - ему год и один месяц", - говорит блогер.
Конфликты - не только с Минобороны РФ
Рассказы о распилах в военной сфере беспокоили не только Россию. Например, недовольство выражали Германия и Украина. А в Латвии его так и вовсе попытались обвинить в участии в боевых действиях на востоке Украины.
"Был конфликт с бундесвером, это Минобороны Германии, насчет ролика по поводу их танков "Леопард-2" в Сирии, когда турки их не очень удачно применили. Ролик набрал порядка 1,5 миллиона просмотров, они тоже нафигачили страйки за правообладание. Использовались кадры из архива бундесвера, мне надо было показать определенные моменты про танк. К сожалению, я не могу вернуться в 79-й год и снять сам, а больше ниоткуда это не взять. Они обычно никого не трогают, но в данном случае тронули. Мы обсуждали, разговаривали, и вопрос с бундесвером решился мирно".
Сам он при этом говорит, что Украину очень любит, его лучший друг - из Киева, а девушки, с которыми блогер встречался, так уж получалось, по большей части имели украинские фамилии.
"Ничего против Украины у меня нет, я просто за правду, и если там случаются спонсируемые извне перевороты и прочее, я так их и называю. Если в России Путин делает псевдоголосования, я тоже называю это так. Если у нас в Латвии закупают английский хлам, пилят военный бюджет, просто неликвид, который не вписывается ни в какие рамки, и на это тратят бешеные деньги, то я тоже называю это так. И мне в целом все равно. Если у американцев падает, например, самолет, я это абсолютно так же упомяну. Мне по барабану. Я за правду, и мне влетает за это по обе стороны от Днепра, как говорится".
Были у него проблемы и с Полицией государственной безопасности Латвии (СГБ). "Якобы у них есть информация, что я воевал на востоке Украины. Видимо, как-то кроме того, что снимаю ролики, я еще и воюю - 50 на 50", - говорит блогер, отмечая, что в военных действиях никогда не участвовал (да и когда?), хоть и знает многих людей, "засветившихся" в Донбассе.
Сколько зарабатывает блогер
На свою зарплату Кирилл не жалуется. Он отмечает, что зарабатывает значительно больше средней зарплаты по стране, однако в плане налогообложения все не так просто, потому что в нашей стране официально стать блогером с "белой" зарплатой практически нереально:
У нас проблема - достаточно высокое налогообложение: в отличие от большинства других профессий мне Латвия не дает ничего. Я просто, по сути, привожу деньги в страну извне, привлекаю инвестиции, за что меня облагают минимально 15 процентами, а по факту - если хочешь нормально, то 25%. И за это тебе никаких гарантий, ничего. В России, например, это 4%, и у тебя все красиво, бело и прекрасно".
Alconafter рассказывает, что работа блогера очень сильно варьируется в зависимости от количества просмотров, от стоимости рекламы. По его словам, самое дно у рекламы - это январь. Никто ее не покупает, даже рекламы от Google очень мало и она дешевая.
Самый пик - декабрь, август, но все зависит от просмотров. В среднем за 1 миллион просмотров в русском сегменте YouTube можно заработать от 300 до 600 евро. Кроме того, продается реклама, да и люди присылают добровольные пожертвования.
"Например, человек может взять и прислать 300 евро, а можешь за 4 часа эфира заработать 20 евро, можешь по-разному. На день рождения и Новый год, конечно, больше. Поэтому на день рождения всегда эфиришь, перед. Такая работа у блогеров. Когда другие люди отдыхают, в пятницу вечером, в воскресенье вечером - это самое время выйти в эфир, пообщаться, поразговаривать и так далее", - делится опытом Кирилл.
"У меня все есть, я не жалуюсь, я благодарен своей судьбе, характеру, обстоятельствам и всему, что я смог. Я знаю, что рекламная интеграция у каналов-миллионников может стоить по 5-10 тысяч евро. У меня таких цифр, конечно, нет, у меня рекламная интеграция, условно, 350 евро. Это тоже очень хорошие деньги, особенно для Латвии. Всех оценивают по-разному, зависит от контента, числа подписчиков и даже их возраста. У меня очень взрослая аудитория, даже YouTube со своей монетизацией оценивает ее по-другому".
Кроме того, рекламодатели заказывают рекламные интеграции, блогер сотрудничает по рекламе с Google, что-то присылают люди в виде донатов, небольшие деньги идут и по разным реферальным ссылкам. Бывают у оружейного эксперта и спонсоры - например, Mail.Ru, который с его помощью рекламировал игру.
"Правда/миф": Может ли блогер позволить себе Ferrari?
Выход из зоны комфорта с помощью Ferrari
Лишившись всего после конфликта с Минобороны РФ в 2019 году, Кирилл не знал, что делать дальше: можно было затянуть пояс и снова начать развиваться, живя на накопленные средства, однако вместо этого он решил осуществить свою мечту детства, собрал деньги и сделал покупку мечты - красненькую Ferrari! По его словам, других таких в Латвии нет, ну или же их очень мало.
"До 18 лет я не особо увлекался автомобилями. У меня была идея, что хочу машину, чтобы слушать музыку. Это было главной целью покупки автомобиля, но потом я увлекся.
- рассказывает блогер, отмечая, что вкладывать средства в такую машину у нас в стране - не самая лучшая идея.
"Я думаю, что в Латвии я потеряю очень много денег. Это история про детскую мечту. У меня не должно было быть такой машины в моей жизни, как и у большинства людей. У меня в детстве были модельки Ferrari, а когда в прошлом году случилась история с потерей канала, я понял, что, возможно, это тот момент, когда нужно осуществить свою мечту, остаться без денег, на последние купить, и появится огромная мотивация что-то делать".
На вопрос, в какую сумму обошлась такая машина, блогер лишь улыбается и призывает посмотреть в интернете.
Русский в Латвии
Несмотря на то, что Кирилл является гражданином Латвии, он считает себя русским, причем это принципиальная позиция: "Да, это принципиально, в паспорте гражданина Латвии написано, что я русский, специально просил об этом. Хотя я опять-таки считаю, что латышский язык знать надо, и в той или иной степени я его знаю, никто не жаловался, но, конечно, ассимилироваться я не очень хочу, мне это неинтересно, и это не моя история".
В то же самое время назвать его прорусским нельзя. Тогда бы не было конфликта с Минобороны РФ и блокирования каналов, были бы и совсем другие, более лояльные России и Путину подписчики.
"Минобороны России меня уничтожило в прошлом году, и я должен быть, наоборот, прозападным. А, например, в Украине я нахожусь в "Миротворце", то есть являюсь врагом государства. Хотя, с другой стороны, многие могут подумать, когда я рассказываю о российской армии в Донбассе, что я, наоборот, проукраинский.
В большинстве люди достаточно глупые, иначе бы не существовали государства и какие-то другие институции. Я хочу, чтобы люди думали, и для этого надо пытаться донести позицию с двух сторон и пытаться быть максимально объективным.
Понятно, что у меня, как у любого человека, есть свои личные пристрастия, взгляды, симпатии и так далее. Я их тоже часто высказываю, и мне в целом пофигу, нравится это кому-то или нет", - говорит блогер.
Конечно, в финансовом плане это менее выгодно, чем поддерживать только одну какую-то сторону, однако Alconafter уверен - возьмешь деньги за такое один раз, имя уже будет не вернуть. Как было в "Денискиных рассказах" у Драгунского - все тайное становится явным: "Конечно, выгоднее занять какую-то позицию, в интернете можно собирать много просмотров, поддерживая позицию провластную русскую, очень много можно собрать, поддерживая позицию либеральную, но правда - она на самом деле где-то посередине. И по поводу всей ситуации с Крымом и Донбассом, и Сириями и прочими.
Правда бывает даже не с двух сторон, их бывает гораздо больше. Поэтому, мне кажется, задача любого журналиста - освятить любые стороны".
Кстати, деньги за пропаганду ему предлагали. Причем предложение поступило со стороны правительства России:
Хоть я в целом и придерживаюсь достаточно прорусской позиции, но это нормально. Я считаю, русский человек должен топить за Россию, латышский - за Латвию, больше никому мы в этом мире не нужны. Но деньги я не взял и отказался".
Разговор о сотрудничестве шел и в Полиции безопасности Латвии (ныне - СГБ). Правда, на этот раз о деньгах речи не шло: "И когда я сидел в Полиции безопасности Латвии, они мне тоже предлагали, правда, не за деньги, так сказать, стучать для них, потому что я много где бывал - и в Нижнем Тагиле, где все эти заводы танковые, и со многими военными людьми общаюсь и знаю достаточно интересные вещи и про Сирию, и про Донбасс, и про прочее. Но дальше разговор не зашел".
"Правда/миф": Сколько времени занимает работа блогером?
Главное - работать
Кирилл Федоров отмечает, что блогером хотел бы стать, наверное, каждый. Но вот по силам это далеко не всем.
"Продается секс, насилие и скандалы. Остальное продается сложнее. Соответственно, чтобы продать что-то другое, чтобы тебя посмотрели, тебе нужно быть незаурядным, больным на голову, не таким, как все.
Ты должен быть не таким, как другие, необходимо много работать. Дудем, конечно, не все могут стать, но для того, чтобы начать зарабатывать, нужны какие-то знания, которые не являются мейнстримными, или какой-то взгляд, идея, что-то. И много работать. По большей части - очень много работать. Я работаю без выходных восемь лет. Я могу работать в день рождения. Я делаю видео на каналах каждый день. Понятно, что какие-то каналы делают это не каждый день, но если это постоянная работа, то они каждый день работают, чтобы выпустить, например, два видео в неделю - один день снимают, другой монтируют, согласовывают".
Блогер отмечает, что он живет не по графику обычных людей. Просыпается он уже во второй половине дня, а работу заканчивает около 11 часов вечера. Конечно, все зависит от инфоповодов и модного сейчас хайпа. Впрочем, он недоволен тем, как у нас в стране относятся к блогерам, и тем, что многие считают их "хайпожорами":
"Например, я освещаю ситуацию там в Карабахе, или в Украине, или в Беларуси. Я сижу круглыми сутками, делаю по два-три ролика - и я хайпожор. Другие - например, журналисты - выпускают вечерние новости. Они не хайпожоры, а блогер почему-то хайпожор, потому что делает то же самое.
Вот как я уйду в отпуск, если сейчас ситуация с тем же Карабахом. Какие новости, какие выходные? Я пришел, от меня люди вечером ждут видео. Если оно не выйдет, кто-то сделает это за меня. Поэтому многие блогеры перегорают, сходят с ума, едут крышей. Это выдержит не всякий, режим бесконечного нон-стопа, надо-надо-надо. Не сделаешь - все, тебя выкинет из ротации, из трендов. Все очень быстро о тебе забудут, тебя быстро потеряют, очень быстро ты станешь никем и звать тебя никак".
"Правда/миф": Может ли блогер изменить другого человека?
Какую пользу несут блогеры в целом?
Кирилл Федоров отмечает, что польза блогеров зависит от того, что они несут в массы. По его словам, есть блогеры хлеба и зрелищ, которые просто развлекают, есть контент для отупления, девочки рассказывают, какую косметику они купили, мальчики взрывают тысячи литров кока-колы, заливая ее в "Ментос". Типичные шоу, которые раньше были на ТВ, они перебрались на YouTube. Есть образовательные, научпопы, занимающиеся образовательным контентом.
"Вот, например, какая польза от телевидения? Есть National Geographic, была передача Жака Ива Кусто, есть "Что? Где? Когда?". Вот как можно сравнить условно "Что? Где? Когда?" и какой-нибудь "Голос"? Как Федора Двинятина в лучшие годы можно сравнить с каким-нибудь Нагиевым?
Как говорят, есть носители культуры, а есть ее разносчики. Соответственно, так и с блогерами. Есть те, кто приносит полезный контент, есть те, кто развлекается, а есть мусор, но, к сожалению, мусор набирает наибольшее количество просмотров, потому что секс, скандалы и вот это все - это всегда в цене".
Впрочем, Кирилл отмечает, что не все блогеры одинаково полезны, есть и те, кто действительно испортил людям жизнь.
"Безусловно, есть блогеры, которые жизнь людям испортили - это я про рекламу букмекеров, каперов и всей этой швали. Безусловно, есть люди, которые испортили рассказами, что каких-то болезней нет. Когда люди пытаются лечить по интернету, когда люди вместо того, чтобы идти к проверенным врачам, занимаются самолечением или еще чем-то, это очень грустно. Ответственность перед зрителями - очень эфемерная история, ее нельзя измерить.
Последствия такого - тебя должны перестать смотреть, ты должен утонуть в дизлайках, и твоя карьера снова должна перейти в карьеру "свободная касса".
Кстати, ничего не имею против свободной кассы - в 15 лет моей первой работой было лепить гамбургеры, я работал официантом и даже пять дней отработал на стройке, хотя в моей семье все было очень нормально, я мог всего этого не делать. Я очень благодарен за то, что прошел все это, чтобы понять, что этим не нужно заниматься".
Ценности как блогера
На вопрос о главных его ценностях как блогера Alconafter называет романтическую и довольно высокопарную цель - пытаться сделать мир хоть чуточку лучше, заставить хоть небольшую категорию людей думать своей головой, а не слушать то, что им вливают в уши.
"У Талькова есть строчки -
Этот мир несовершенный
Состоит из всех из нас.
Он - прямое отраженье
Наших чувств и наших глаз.
Этот мир не станет лучше,
И не станет он добрей,
Если сами мы добрее не станем.
Поэтому надо пытаться. Я не идеален, у всех есть зашквары и какие-то истории, но надо стараться".