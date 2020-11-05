Когда Минобороны РФ "убило" его канал, он купил Ferrari. Alconafter - блогер из Латвии, которого смотрят в бундесвере

Друзья - никто не верил, все смеялись. Но надо понимать - 2012 год. Это сейчас блогеров как грязи, правда, успешных блогеров, которых реально смотрят, очень мало.

То, что ты накрутила себе подписчиков в Instagram и снимаешь свою голую пятую точку - девочка, это не значит, что ты кому-то реально интересна. Появится новая голая пятая точка, которая будет моложе твоей, и она будет интереснее.

Это смешно, но люди, которые тогда мне не верили, позже одалживали у меня деньги. Поэтому я всегда говорю всем, кто хочет чем-то заниматься, не только про блогерство - не знаю, как сказать правильнее - еб***те, короче, много делайте, не спрашивайте ни у кого. Кем бы вы ни хотели быть. Журналистом - будьте журналистом, бизнесменом - бизнесменом, программистом - программистом, учителем - идите на учителя, всегда делайте то, чего вы хотите.

В моей жизни было три ошибки - одна из них, что я пошел на юридический вместо международных отношений или политологии. Не совершайте ошибок, не слушайте никого, родителей надо слушаться в детстве, когда вы маленькие, а когда в решаете свою жизнь - слушайте только самого себя", - уверен Кирилл.

"Правда/миф": Есть ли у блогера собственный танк?

"История оружия"

Основной доход блогер получает от канала "История оружия". Этот канал был запущен всего год назад, но у него уже 223 тысячи подписчиков. И предшествовала этому не самая приятная история.

С 2012 года Кирилл вел на YouTube блог Alconafter. Кстати, несмотря на "алкогольное" название канала и, соответственно, ника, под которым его знают, парень вообще не употребляет алкоголь и не курит. Более того, он активно пропагандирует здоровый образ жизни в своих роликах. Изначально канал был исключительно игровым, однако вскоре блогер понял, что появился запрос и на чисто военно-технические, политические видео, которые стали тоже появляться на канале.

ФОТО: Из личного архива

"Если в конце 2012 года начались игры, то чисто исторические видео появились на рубеже 2013-2014-го, то есть спустя год. В 15-м году их стало много, и, наверное, года с 15-16-го они стали набирать гораздо больше просмотров, чем игровые, соответственно, я был одним из топов, а может быть, и топом именно в военно-техническом сегменте русского YouTube".

По словам блогера, он обладает повышенным чувством справедливости, поэтому на его канале было и много разоблачающих видео по поводу распилов в тех или иных Министерствах обороны.

Рассказывал он в том числе и про Россию, и про Латвию, и про Украину и Германию. Часть этих видео очень не понравились власть имущим, что вылилось в противостояние, силы в котором были не равны.

ФОТО: Из личного архива