Вт, 22.03.2022
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Михаил Барышников, танцовщик

Рэпер T-Fest покинул лейбл Басты и уехал из РФ

Популярный рэпер T-Fest (наст. имя - Кирилл Незборецкий) объявил в соцсетях, что покинул лейбл Басты Gazgolder, отменил все концерты в России и покинул страну, пишет The Flow.

T-Fest уже исчез из списка артистов на сайте лейбла.

"Все люди, которые, слава богу, сидят в безопасном месте, мониторят интернет и пытаются понять, у кого какая позиция. Я украинец. Какова может быть моя позиция?" - цитирует его издание.

Напомним, T-Fest уроженец города Черновцы в Украине.

Ранее в соцсетях роликом из Латвии поделилась Светлана Лобода, которая приехала в нашу страну помогать беженцам из Украины. 

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