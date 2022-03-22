Рэпер T-Fest покинул лейбл Басты и уехал из РФ
Популярный рэпер T-Fest (наст. имя - Кирилл Незборецкий) объявил в соцсетях, что покинул лейбл Басты Gazgolder, отменил все концерты в России и покинул страну, пишет The Flow.
Популярный рэпер T-Fest (наст. имя - Кирилл Незборецкий) объявил в соцсетях, что покинул лейбл Басты Gazgolder, отменил все концерты в России и покинул страну, пишет The Flow.
T-Fest уже исчез из списка артистов на сайте лейбла.
"Все люди, которые, слава богу, сидят в безопасном месте, мониторят интернет и пытаются понять, у кого какая позиция. Я украинец. Какова может быть моя позиция?" - цитирует его издание.
Напомним, T-Fest уроженец города Черновцы в Украине.
Ранее в соцсетях роликом из Латвии поделилась Светлана Лобода, которая приехала в нашу страну помогать беженцам из Украины.