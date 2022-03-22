Вблизи латвийской границы идентифицирован российский самолет радиоэлектронной разведки

В прошлый раз российская техника недалеко от Латвии была зафиксирована на прошлой неделе - 17 марта вблизи латвийской границы были констатированы четыре самолета вооруженных сил России "Ил-76".

В свою очередь 16 марта в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 10,5 морских милях от государственных территориальных вод без включенной автоматический системы идентификации был опознан корабль вооруженных сил России, возможно, буксир "Виктор Конецкий".

Российские самолеты и военные корабли уже несколько лет регулярно фиксируются вблизи границ Латвии.