Вт, 22.03.2022
Не можем придумать лучшего доказательства того, что эта яхта принадлежит Путину Мария Певчих, соратница оппозиционного политика Алексея Навального
Мария Певчих, соратница оппозиционного политика Алексея Навального

Вблизи латвийской границы идентифицирован российский самолет радиоэлектронной разведки

"Ил-20" ФОТО: Reuters/ScanPix

Патрульные самолеты НАТО во вторник в небе над Балтийским морем у внешних границ латвийских территориальных вод констатировали самолет радиоэлектронной разведки вооруженных сил России "Ил-20", сообщает агентство LETA.

В прошлый раз российская техника недалеко от Латвии была зафиксирована на прошлой неделе - 17 марта вблизи латвийской границы были констатированы четыре самолета вооруженных сил России "Ил-76".

В свою очередь 16 марта в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 10,5 морских милях от государственных территориальных вод без включенной автоматический системы идентификации был опознан корабль вооруженных сил России, возможно, буксир "Виктор Конецкий".

Российские самолеты и военные корабли уже несколько лет регулярно фиксируются вблизи границ Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back