Гражданин Латвии за шпионаж в пользу России получил пять лет тюрьмы

Агентству LETA стало известно, что по делу проходит гражданин Латвии Бирзгалис, 1955 года рождения. Подробной публичной информации о таком человеке нет, лишь данные портала firmas.lv показывают, что до 2009 года он работал в спортивном клубе "Bauskas Zemgaļi".

Суд постановил утвердить соглашение, заключенное 23 февраля между прокурором прокуратуры Рижского судебного округа Байбой Балоде и обвиняемым.

Бирзгалис признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 85 Уголовного закона, а именно в незаконном сборе не подлежащей разглашению информации с целью ее передачи иностранному государству. За данное нарушение закона он приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы и трем годам пробационного надзора.

Кроме того Бирзгалис признан виновным в совершении уголовного преступления в соответствии с частью второй статьи 233 Уголовного закона о хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. За это нарушение суд постановил наказать его годом лишения свободы.

Согласно Уголовному закону, окончательное наказание для Бирзгалиса было определено по общности уголовных преступлений путем частичного суммирования приговоров, таким образом, ему назначено лишение свободы на пять лет с пробационным надзором в течение трех лет.

В соответствии со статьей 52 Уголовного закона суд постановил зачесть в срок отбывания наказания время нахождения обвиняемого под стражей с 3 по 5 сентября 2021 года и с 5 сентября 2021 года до дня вступления в силу приговора.

Суд решил оставить меру пресечения без изменений.

Прокурор, обвиняемый, защитник и потерпевший могут в десятидневный срок со дня получения сокращенного текста приговора подать в суд Видземского предместья города Риги письменное ходатайство о подготовке полного приговора. Сокращенный приговор не подлежит обжалованию и вступает в силу после того, как истечет срок подачи ходатайства о составлении полного приговора, если таковое не было подано.

Как сообщалось ранее, в январе Рижская районная прокуратура привлекла мужчину к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса - за шпионаж, а также за приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и муниции.

23 февраля прокурором было достигнуто соглашение с обвиняемым о признании им вины и наказании, в соответствии с которым прокурор просил суд признать обвиняемого виновным в указанных преступлениях и назначить ему окончательный приговор в виде пяти лет лишения свободы с пробационным надзором в течение трех лет.

Как уже сообщалось, указанный мужчина был одним из двух задержанных по двум отдельным делам в прошлом году Службой государственной безопасности в сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности за многолетнее сотрудничество с российской военной разведкой и передачу ей не подлежащей разглашению информации о секторе государственной обороны.