"Недружественным" странам придется расплачиваться с Россией за газ в рублях. Цены мигом взлетели

По словам Путина, Запад "перечеркнул доверие к этим валютам" тем, что заморозил российские активы за рубежом.

"И США, и ЕС, в принципе, объявили настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. (…) Поставлять наши товары в Евросоюз, США и получать оплату в евро, долларах и других валютах для нас уже не имеет никакого смысла", - сказал он.

Покупатели газа из России теперь будут должны приобретать российскую валюту рубли на внутреннем валютном рынке РФ. Путин уже поручил Центральному банку в течение недели определить порядок подобных операций.

При этом глава РФ отметил, что Россия продолжит поставлять газ по ценам, объемам и принципам ценообразования, которые зафиксированы в заключенных договорах.

Реакция

После решения Путина цена на газ в Европе поднялась почти до 1350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Днем ранее торги на спотовом рынке окончились на уровне 1077 долларов за тот же объем природного газа.

Контекст

После военного вторжения России в Украину одной из санкционных мер против РФ стала заморозка золотовалютных резервов страны за рубежом, вследствие чего Россия утратила доступ практически к половине своих резервов.

Ранее Путин также разрешил гражданам РФ, компаниям и самому государству оплачивать крупные долги "недружественным" странам в российских рублях.

Международное рейтинговое агентство Fitch уже предупредило, что российские выплаты по еврооблигациям в рублях будут считаться дефолтом страны. В марте Минфин России провел платеж по евробондам в иностранной валюте.