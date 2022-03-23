Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась в США. Ей было 84 года.
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась в США. Ей было 84 года.
Олбрайт была первой женщиной на посту госсекретаря. Она занимала пост с 1997 года до 2001 года, при президенте Билле Клинтоне.
На тот момент Олбрайт была самым высокопоставленным политиком-женщиной в истории США, однако, она не могла претендовать на пост президента, так как родилась в Чехословакии.
По словам ее семьи, Олбрайт умерла от рака. Сообщается, что она была "окружена семьей и друзьями".
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