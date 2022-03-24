"После сирены кто-то погибнет". Корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд о том, как война изменила украинцев

Но ты понимаешь, что после этой сирены кто-то погибнет. Может быть, не ты. Скорее всего, не ты. Но кто-то, кто не должен умереть. И поэтому это страшно. И у меня в ушах звук этой сирены даже в Румынии, где я сейчас нахожусь. Этот звук я не забуду. Но я думаю, что украинцы, которые до сих пор в Украине, под бомбежкой, они это слышат намного громче.

Я помню, что когда была тинейджером и читала книжки о войне, читала об эвакуации детей, почему-то эти книжки были очень романтичными. Я читала про поезда, которыми в Великобритании эвакуировали детей в безопасные места, они потом жили в деревнях, и всё было прекрасно. Дети из Лондона как бы переехали в деревню и там жили…

Потом я увидела эти поезда - сама, своими глазами. Спустя 80 лет [после Второй мировой войны]. Я вижу, что такое на самом деле эвакуация людей. Разрыв семей. Дети, которые уезжают неизвестно куда. Папы, которые остаются на платформе и плачут, и говорят: "Всё будет хорошо, всё будет хорошо!" И мне говорят: "Всё будет хорошо!"

Я вижу, что не будет хорошо".

"Он всё испортил"

"Самое страшное, что это всё - из-за одного человека, который не должен был начать эту войну, который должен признаться, что это - война, но не делает этого. Я в ужасе до сих пор - так же, как была 24 февраля, когда проснулась, услышав первый взрыв. Потому что я до последнего не верила, что это возможно, что Путин настолько не понимает Украину и настолько сам неадекватный, что готов будет пойти на такой шаг - объявить войну против братского народа.

Никакие тут не братья уже. Он всё испортил. Из-за него убивают в Украине тех людей, которых он якобы спасает. И от этого я до сих пор в шоке. И это самое страшное, потому что эта война не должна была вообще начинаться. Это просто преступление".

"Я вижу, как формируется нация"

"Я не вижу никакого света в конце туннеля, потому что не понимаю, как остановить Путина (он - единственный человек, который может остановить эту войну, он - единственный, который это начал, из-за него это всё происходит). Но, хотя я часто ездила в Украину [до войны] и знаю ее достаточно хорошо, я поняла: я тоже недооценивала Украину.

Несмотря на свой опыт, я не очень понимала украинский народ - до того момента, когда здесь началась война. И для меня, я бы сказала, самое впечатляющее - это то, как украинцы, обычные украинцы, реагируют на эту войну.

Конечно, многие уезжают, потому что у них дети, они хотят выжить. Но многие остаются. И они говорят, что не готовы просто отдать свою землю. Не готовы отдать свои дома. Хотя они прекрасно понимают, что это очень, очень опасно, но я вижу, как волонтеры приносят вещи, как волонтеры организуются, да и как они готовят "коктейль Молотова" - страшно, что им приходится это делать.

И я вижу, как формируется нация. Я вижу, что то, что Путин хотел испортить, он только сделал сильнее. Он хотел разрушить Украину. Но то, что остается от Украины, - она будет только сильнее. И она будет другой. И что бы он ни сделал, он не может на это влиять. Он только делает ее крепче, глубже и сильнее.

Он должен был это понять восемь лет назад, но он не понял. И мне очень страшно, что в России очень многие это до сих пор не понимают".

"Все будет хорошо!" ФОТО: BBC

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