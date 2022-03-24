Рукс: собрания 9 мая будут восприняты как поддержка российской агрессии

По его словам, Рижская дума должна решить, согласовывать ли публичное мероприятие в парке Победы. Рукс допускает, что люди пойдут в парк, даже если мероприятие не будет разрешено, потому что люди имеют право свободно передвигаться и выражать свои мысли. При этом глава Госполиции напоминает, что свобода слова не безгранична и не может противоречить общим интересам.

"Всякие сценарии рассматриваются, мы готовимся и планируем. Но я хотел бы призвать людей, которые идут почтить память павших на Второй мировой войне, в чем нет ничего плохого, понимать, что такие собрания обязательно будут рассматриваться как поддержка российской агрессии", - заявил Рукс, добавив, что это приведет к еще большему расколу в обществе.

Он считает, что нельзя прославлять и показывать, что мы как-то поддерживаем агрессора в Украине.

"Всех, кто думает об этой ситуации, я бы призвал задуматься о том, что, празднуя 9 мая в этом году, вы даете силу агрессору, который будет следить за тем, что происходит в Латвии, и мы не должны этого допустить", - сказал Рукс.

Уже сообщалось, что мэр Риги Мартиньш Стакис предложит исполнительному директору самоуправления не согласовывать ежегодное мероприятие 9 мая у памятника советским воинам в Пардаугаве.