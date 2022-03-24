Посол США в Латвии Джон Карвайл посетил Резекне

"Последствия войны, которую развязал Путин, не ограничиваются Украиной и Россией. Война оказывает влияние на весь мир и ставит под вопрос нашу безопасность и благополучие в самых разных сферах - от самоуправлений до прав человека, энергетической и продовольственной безопасности. Я хочу сказать жителям Резекне, что США и наши союзники по НАТО привержены защите каждого квадратного дюйма территории альянса. Это священное обязательство, и жители Латвии стали свидетелями того, как в последние недели НАТО усилило свое присутствие в Латвии в рамках этого обязательства", - сказал посол Карвайл.

В ходе своего визита посол встретился с вице-мэром Резекне Алексеем Стецем, а также пообщался с местными жителями, оказывающими помощь украинским беженцам. Посол посетил концертный зал GORS, который неоднократно сотрудничал с посольством США в организации культурных мероприятий с участием американских артистов.

Посол Карвайл и руководитель концертного зала GORS Диана Зириня ФОТО: Пресс-фото

Карвайл встретился с ректором Резекненской академии технологий Иветой Миетуле - академия приняла множество американцев по программам обмена, а в данный момент участвует в новой программе госдепартамента, нацеленной на улучшение навыков медиаграмотности. Посол также посетил компанию New Fuels, которая производит возобновляемую энергию и способствует энергетической независимости Латвии.

Посол Карвайл в ходе посещения Резекненской академии технологий вместе с ректором академии Иветой Миетуле ФОТО: Пресс-фото

"Я благодарен Резекне за гостеприимство и за возможность встретиться и познакомиться с местными жителями. Меня воодушевляет то, как много жителей Резекне вместе поддерживают украинский народ - эти люди обладают большим благородством. Мы должны оставаться едиными в нашем союзе, чтобы обеспечить общую безопасность и помочь украинцам защитить свою страну", - сказал посол Карвайл.