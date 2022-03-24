Чт, 24.03.2022
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авторы латвийского сайта "Миротворец"

Киев: Мы провели обмен пленными

Иллюстративное фото ФОТО: Schutterstock.com

Состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Сегодня по приказу президента [Украины Владимира] Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих", - сказала Верещук.

Также состоялся обмен 11 гражданских моряков из России, которые были сняты с затопленного судна возле Одессы на 19 гражданских моряков из Украины, которые были захвачены в плен при попытке забрать украинских солдат с острова Змеиный.

Российская сторона, пока не комментировала сообщения украинских властей. Ранее Москва уже заявляла о том, что обмен пленными производился. В свою очередь, Киев отверг эти сообщения.
 

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