Кариньш: режим Путина угрожает всей демократической Европе

Латвийский политик заявил, что при прослушивании каждый вечер в выпусках новостей Путина возникает ощущение, что Россия борется против демократии и всего западного мира в целом.

"Мы все в опасности, поэтому очень заинтересованы в том, чтобы остановить российскую военную машину", - сказал премьер-министр.

Кариньш отметил, что одной из главных тем переговоров в Брюсселе о дальнейших санкциях против России будет энергетика. По мнению премьер-министра, Европе необходимо найти способ избавиться от энергетического влияния России, и эта цель также соответствует утвержденному Зеленому курсу, который предусматривает переход к возобновляемым источникам энергии и повышению энергоэффективности.

Политик сообщил, что посоветует партнерам перейти к жестким санкциям в энергетическом секторе, который является основным источником доходов России, в настоящее время нацелив их на нефть и угольные продукты.

В то же время следует осознавать, что это решение будет непростым, поскольку ряд стран, в том числе Латвия, сильно зависят от российской нефти и газа.

На вопрос, видит ли он возможность того, что имеющая прямое газовое соединение с Россией Германия согласится на санкции в энергетическом секторе, Кариньш подчеркнул, что текущая ситуация очень динамична и в ней ничего нельзя предсказать.

Как уже сообщалось, в четверг и пятницу Европейский совет должен принять решение о следующих шагах ЕС по изоляции режима лидера России Владимира Путина и поддержке Украины.