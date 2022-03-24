Ринкевич: Народ Латвии может объединиться вокруг идеи независимости, безопасности и мира

Политик признал, что концепция "общественной интеграции", на которую потрачены "словесные потоки, конференции и финансовые ресурсы", морально устарела.

Кроме того, ей больше не доверяют ни латыши, ни русскоязычные жители Латвии. По словам министра, этот подход, принесший положительный вклад несколько десятилетий назад, себя исчерпал.

Ринкевич указал, что война в Украине, агрессия России против соседа, а также проблемы, возникшие во время пандемии Covid-19, которые связаны не только с системой здравоохранения, позволяют предположить, что это возможность некоего прорыва в отношениях внутри общества.

"Я называю это концепцией политической нации, но это можно назвать и иначе. Какими бы разными ни были наши мнения по сто одному вопросу, есть вещи, которые всех нас объединяют. Мои беседы с людьми в разных уголках Латвии показывают, что никто, независимо от того, что он думает о руководстве страны или о действиях России, не хочет, чтобы Латвия оказалась в той же ситуации, что и Украина", - сказал министр иностранных дел.

По его мнению, с этой точки зрения люди могли бы объединиться вокруг идеи государственной независимости, безопасности и мира. Министр также считает, что Конституция и общие ценности могут послужить основанием для попыток еще раз попытаться преодолеть определенные противоречия.

"Как и в Украине, где несколько лет назад картина была несколько иной, чем сейчас. Объединяет идея государственной независимости, безопасности и мира", - считает министр.

По его мнению, неким переломным моментом может стать тот факт, что активно блокируются российские пропагандистские каналы как на телевидении, так и в интернете. Поэтому важно создать поток объективной информации для всего латвийского общества. Ринкевич считает, что единственным строгим критерием принадлежности человека к этой политической нации является отношение к государству, исключающее всякую двойную лояльность другому государству, тем более агрессивному.

"Я думаю, что вопросы, вызывающие горячие споры, могут быть решены мирным путем. Это невозможно сделать за один-два дня декретами или политикой. Нужно пробовать делать это идеями безопасности, мира и государства, показывая, каковы последствия агрессивных действий России в данный момент", - сказал глава МИД.

Однако, по мнению Ринкевича, важно также придерживаться определенных линий, таких как признание или поддержка агрессии России против Украины или лояльность к другому государству.

Если общество готово двигаться в направлении общего понимания как через информационное пространство, так и через политический диалог, то это возможность, но другой вопрос, готовы ли мы все ею воспользоваться.

На вопрос, что может сделать министр, чтобы привлечь внимание к этому вопросу, Ринкевич ответил, что дискуссии могут состояться во время предвыборной кампании, когда политические партии представят свои предложения не только в социально-экономической и политической сферах.

"Один из способов - вести дискуссию. Необходим живой диалог", - заявил Ринкевич.

Он выразил удовлетворение тем, что в это непростое время пало несколько стереотипов. Один из них заключался в том, что латыши в некотором роде ксенофобы, которые никого не принимают. Но факты говорят об обратном, когда латвийцы поддерживают украинских беженцев. По словам министра иностранных дел, это "фантастическая история о способности помогать".

Многие люди, жившие в российском информационном пространстве, растеряны, и к ним можно обращаться и работать с ними, но это невозможно с теми, кто готов срывать флаги Украины или рисовать букву Z.

"Однако те, кто готов слушать и говорить, возможно, постепенно начнут пересматривать свою позицию под влиянием полученной информации. Я считаю, что это возможность", - сказал министр.