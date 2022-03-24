Страны G7 готовы отказаться от российской нефти

В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. До 2014 года в клуб входила еще и Россия, но была исключена после аннексии Крыма.

Страны заявили, что предпринимают меры по снижению зависимости от российских нефти и газа.

Также он призвали страны, добывающие нефть и газ, "действовать ответственно и нарастить поставки на международные рынки". В этой ситуации ОПЕК "должна сыграть ключевую роль".

На сегодняшний день в Европе более 40% потребляемого газа составляет российский газ. При этом у Германии наибольшая зависимость от российского газа из всех стран Европы - 50%.

Ранее сообщалось, что на фоне войны в Украине мировые нефтяные компании приостанавливают работы с Россией. Например, Shell объявила о поэтапном отказе покупать газ и нефть из России.