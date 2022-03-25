Армения заявила, что на Нагорный Карабах напали; Азербайджан все отрицает

Армянская версия портала "Радио Свобода" заявила, что Вооруженные силы Азербайджана перешли линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района.

Село находится под контролем российских миротворцев, но заявляется, что азербайджанцы не вернулись на исходные позиции.

"​Агрессивные действия Азербайджана еще раз свидетельствуют о том, что официальный Баку продолжает грубо нарушать трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года, согласно которому боевые действия были прекращены", - заявило МИД Армении.

Министерство обороны Азербайджана в ответ заявило, что Армения искусственно создает напряжение в регионе.

"Цель состоит в том, чтобы преднамеренно создать атмосферу, способную вызвать истерию, запутать общественность и ввести ее в заблуждение. Нет причин для беспокойства и паники", - цитирует министерство "Интерфакс-Азербайджан".

Напомним, что территория Нагорного Карабаха является спорной между Арменией и Азербайджаном. Вторая война за нее была завершена 10 ноября 2020 года, когда при посредничестве России Армения и Азербайджан подписали соглашение.

Армения передала под контроль Азербайджану территории четырех районов, на линию соприкосновения зашли российские войска.