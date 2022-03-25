Левитс высказался о том, что привело к возрождению тоталитаризма в России

Он напомнил, что 25 марта 1949 года советский режим депортировал в Сибирь 42 тысячи жителей Латвии - зажиточных крестьян и национальных партизан, а также их семьи. Почти 95% составляли латыши, за ними следуют русские, поляки и белорусы.

Это была крупнейшая депортация латвийского населения в истории. Президент отметил, что 11 тысяч депортированных были детьми.

"Это был геноцид со стороны коммунистического режима. Каких целей пыталась достичь иностранная власть? Уничтожить ядро нашей нации - крестьян - и таким образом сломить опору движения вооруженного сопротивления в лесах. Добиться, чтобы оставшиеся принудительным образом вступили в колхозы. Террором всесторонне преобразовать землю и общество Латвии, подчинить ее интересам и идеологии СССР", - сказал Левитс.

Он подчеркнул, что в независимом латвийском государстве 25 марта - это день памяти, часть нашей исторической памяти о той части народа, которая подверглась репрессиям и беззаконию со стороны иностранной державы. Левитс подчеркнул, что это преступление против человечества, не имеющее срока давности.

Он также напомнил о том, что в 1990-е годы за геноцид и преступления против человечества в Латвии был осужден Альфонс Новикс, высокопоставленный чекист, подписавший запланированную Москвой на 25 марта акцию.

По мнению президента, очень важно привлекать виновных и пособников к ответственности. Если это уже невозможно, надо судить преступный режим и идеологию, чтобы тоталитарная и незаконная власть не осуждалась лишь на словах.

"Для раскрытия и оценки преступления важны доказательства. Их мы теперь начинаем собирать в Латвии, опрашивая украинских беженцев. Свидетельства наших собственных граждан, переживших советские депортации, с конца 1980-х годов хранятся и исследуются в музеях, архивах и других хранилищах. Наша задача - культивировать историческую память в тесной связи с настоящим и будущим," - сказал президент.