Минобороны России обновило список своих потерь в Украине
По данным Министерства обороны России, по состоянию на пятницу, 25 марта, в Украине погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 получили ранения, передает "Медуза".
По данным Министерства обороны России, по состоянию на пятницу, 25 марта, в Украине погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 получили ранения, передает "Медуза".
В первый раз Минобороны признало потери в Украине в начале месяца - тогда ведомство отчиталось о 498 погибших.
Новая цифра намного ниже оценок Украины и независимых источников. По актуальным официальным данным Генерального штаба ВСУ, потери России уже составили 16 100 человек. НАТО оценивает их в диапазоне от 7000 до 15 000 погибшими. Общие потери (включая раненых, плененных и пропавших без вести), по данным альянса, могут составлять от 30 до 40 тыс. человек.
Напоминаем, что в условиях ведения активных боевых действий проверить информацию, распространяемую официальными сторонами конфликта, невозможно.
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