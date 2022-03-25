Минобороны России обновило список своих потерь в Украине

В первый раз Минобороны признало потери в Украине в начале месяца - тогда ведомство отчиталось о 498 погибших.

Новая цифра намного ниже оценок Украины и независимых источников. По актуальным официальным данным Генерального штаба ВСУ, потери России уже составили 16 100 человек. НАТО оценивает их в диапазоне от 7000 до 15 000 погибшими. Общие потери (включая раненых, плененных и пропавших без вести), по данным альянса, могут составлять от 30 до 40 тыс. человек.