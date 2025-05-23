Жителей призывают сообщать об обнаружении чужеродных животных

VMD просит жителей немедленно информировать службу, если они лично наблюдали или зафиксировали с помощью автоматических фотокамер чужеродные виды животных, среди которых - американская норка, лань, муфлон, пятнистый олень (сика), нутрия, сурок-байбак, золотистый шакал, енотовидная собака и енот. При этом в ведомстве специально подчеркивают, что енот и енотовидная собака - это два разных вида животных.

Специалисты ведомства напоминают, что инвазивные животные способны нанести существенный вред окружающей среде, биологическому разнообразию и экономике. Попадая в новую среду обитания, такие виды начинают стремительно размножаться и агрессивно распространяться, занимая обширные территории и вытесняя местных животных из привычных им зон. Таким образом, инвазивные виды способны нарушить баланс местных экосистем, причиняя ущерб не только природе, но и людям.

Государственная лесная служба является подведомственным Министерству земледелия учреждением прямого управления, отвечающим за контроль лесного хозяйства, соблюдение нормативов, регулирующих охоту и охрану природы, а также осуществляющим противопожарную защиту лесов. Служба ведет Государственный лесной регистр, в котором собирается информация о лесах, хозяйственной деятельности в них, охоте и животных, разрешенных к добыче.