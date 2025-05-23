Главное за 23 мая Таксист с оружием в Риге, сенсация на ЧМ по хоккею и масштабная утечка паролей

Богата новостями уходящая рабочая неделя: таксист в Риге угрожал пассажиру оружием, а позже попал в аварию; сирены тревоги в Латвии снова проверили, и снова не все оказались исправны; Дания сенсационно выбила Канаду из чемпионата мира по хоккею; а межэтнический скандал на соревнованиях по дзюдо стал оружием предвыборной агитации. О главных событиях пятницы, 23 мая, - в итогах от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В воскресенье, 18 мая, в Риге мужчина столкнулся с крайне неприятной ситуацией, воспользовавшись услугами такси компании Bolt. Во время поездки водитель неоднократно игнорировал просьбы пассажира сосредоточиться на дороге и вместо этого постоянно смотрел в экран смартфона. Когда пассажир попытался сделать замечание, водитель пригрозил ему оружием, сообщила представитель компании Fox Consulting Кристиана Паэгле порталу TVNET.
В интернете обнаружена находящаяся в открытом доступе база данных, содержащая более 184 миллионов авторизационных данных пользователей, что вызывает серьезные опасения за сохранность личной информации и ее возможное массовое использование злоумышленниками, пишет Forbes.
Рижанка Лаура оказалась в необычной ситуации - представительница одной из организаций по помощи кошкам, которая нашла ее пропавшего кота Руди, отказывается возвращать его хозяйке, сообщает программа Bez Tabu.
В пятницу, 23 мая, в ходе проверки не сработали две из 162 проверенных сирен оповещения, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Семья Эдуарда более 15 лет назад приобрела квартиру в Риге на улице Менесс. Во дворе парковаться можно только при наличии специального разрешения, которое у мужчины было, поэтому он был особенно удивлен, получив штраф в размере 30 евро, сообщает программа Bez Tabu.
В конце 2023 года Кристине приобрела туристическую поездку в горы Италии для себя и своего мужа. К сожалению, в последний момент поездка была отменена, и Кристине считает, что стала жертвой мошенничества. Как выяснилось, организатором путешествия был человек, на которого ранее уже поступали многочисленные жалобы, сообщает программа Bez Tabu.
За рубежом:
В четверг, 22 мая, в территориальных водах Норвегии грузовой корабль сел на мель, оказавшись в саду мужчины, сообщает телекомпания BBC.
С нового года тысячи безработных эстонцев могут потерять одно из пособий по безработице, пишет Rus.Postimees. О том, как это повлияет на людей, рассказывают сами безработные, а также специалисты, знакомые с их проблемами.
В Дании и Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею - 2025. По итогам игрового дня определились полуфинальные пары.
У двуглавого орла на гербе России много значений: от демонстрации исторической связи с Византийской империей до признания роли восточных и западных регионов в этой огромной стране. После недавней встречи России и Украины в Стамбуле, а также последовавшего затем телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, двуглавый орел стал также напоминанием о двойственности страны, которую тянет в противоположные стороны (и может даже разорвать на части).
Австрийский певец JJ (Йоханнес Питч), победитель "Евровидения-2025", призвал исключить Израиль из песенного конкурса в следующем году.
Интересное чтиво:
Межэтнический скандал на соревнованиях по дзюдо, разумеется, стал поводом попиариться сразу для нескольких политиков. Все-таки, предвыборный период. Так что давайте с холодной головой разберемся - сопоставим ли масштаб произошедшего и разразившегося вокруг этого скандала?
"Я не чувствую конкуренции", - говорит латвийский визажист и инфлюенсер André Won, который стал новым героем программы TVNET+ "В чем фишка?".
Четыре гинеколога, три госпитализации, бесчисленное количество анализов, обследования стоимостью в несколько тысяч евро в течение почти года и, наконец, одна невероятная удача: самостоятельно найденный врач в интернете. Именно так Санита (имя изменено) пришла к правильному диагнозу болезни, которая делала ее жизнь невыносимой. Эндометриоз. Им страдает каждая десятая женщина как в Латвии, так и во всем мире. Санита спрашивает: почему врачи до сих пор так мало знают об этом?
Несмотря на то, что конкурс песни "Евровидение" завершился, имя Латвии и коллектива Tautumeitas все еще на слуху.
В этой истории имя изменено, но не ради Сильвии - а ради ее матери, которая была в Латвии очень известным человеком. Мать Сильвии болела деменцией. Сильвия говорит, что и представить не могла, что самое тяжелое в жизни рядом с человеком, страдающим деменцией и в чем заключается настоящая драма этой болезни.
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