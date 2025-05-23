Главное за 23 мая Таксист с оружием в Риге, сенсация на ЧМ по хоккею и масштабная утечка паролей

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В конце 2023 года Кристине приобрела туристическую поездку в горы Италии для себя и своего мужа. К сожалению, в последний момент поездка была отменена, и Кристине считает, что стала жертвой мошенничества. Как выяснилось, организатором путешествия был человек, на которого ранее уже поступали многочисленные жалобы, сообщает программа Bez Tabu.

За рубежом:

В четверг, 22 мая, в территориальных водах Норвегии грузовой корабль сел на мель, оказавшись в саду мужчины, сообщает телекомпания BBC.

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С нового года тысячи безработных эстонцев могут потерять одно из пособий по безработице, пишет Rus.Postimees. О том, как это повлияет на людей, рассказывают сами безработные, а также специалисты, знакомые с их проблемами.

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В Дании и Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею - 2025. По итогам игрового дня определились полуфинальные пары.

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​У двуглавого орла на гербе России много значений: от демонстрации исторической связи с Византийской империей до признания роли восточных и западных регионов в этой огромной стране. После недавней встречи России и Украины в Стамбуле, а также последовавшего затем телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, двуглавый орел стал также напоминанием о двойственности страны, которую тянет в противоположные стороны (и может даже разорвать на части).