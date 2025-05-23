Эксперты: у Израиля сохраняются союзники в Центральной и Восточной Европе

Как сообщили дипломаты Евросоюза, 17 из 27 государств-членов ЕС выступили с инициативой пересмотреть соглашение о сотрудничестве с Израилем, действующее уже 25 лет. Этот шаг должен был усилить давление на израильские власти.

Однако на этой неделе Австрия и Германия отвергли подобное предложение.

Представительница Института Ближнего и Дальнего Востока Ягеллонского университета в Польше Йоанна Дидуч пояснила, что обе эти страны чувствуют особую историческую ответственность перед евреями из-за Холокоста во времена Второй мировой войны.

Именно поэтому Австрия и Германия, наряду с соседними странами Восточной Европы - от Чехии до Болгарии, встают на сторону Израиля.

После распада Советского Союза и последующего присоединения к Евросоюзу и НАТО бывшие коммунистические государства во многом отказались от навязанной Москвой поддержки арабских стран и стали занимать более близкую к Вашингтону глобальную позицию.

Эти страны также связывает с Израилем общая история: многие их граждане были вынуждены бежать в Израиль после Холокоста, а в период коммунистических режимов в Восточной Европе процветал антисемитизм.