Эксперты: у Израиля сохраняются союзники в Центральной и Восточной Европе

Несмотря на растущее международное давление, вызванное военными действиями Израиля в секторе Газа против палестинской террористической группировки ХАМАС, Израиль по-прежнему сохраняет верных союзников в Центральной и Восточной Европе - причиной тому исторические и идеологические связи, утверждают эксперты.
Как сообщили дипломаты Евросоюза, 17 из 27 государств-членов ЕС выступили с инициативой пересмотреть соглашение о сотрудничестве с Израилем, действующее уже 25 лет. Этот шаг должен был усилить давление на израильские власти.
Однако на этой неделе Австрия и Германия отвергли подобное предложение.
Представительница Института Ближнего и Дальнего Востока Ягеллонского университета в Польше Йоанна Дидуч пояснила, что обе эти страны чувствуют особую историческую ответственность перед евреями из-за Холокоста во времена Второй мировой войны.
Именно поэтому Австрия и Германия, наряду с соседними странами Восточной Европы - от Чехии до Болгарии, встают на сторону Израиля.
После распада Советского Союза и последующего присоединения к Евросоюзу и НАТО бывшие коммунистические государства во многом отказались от навязанной Москвой поддержки арабских стран и стали занимать более близкую к Вашингтону глобальную позицию.
Эти страны также связывает с Израилем общая история: многие их граждане были вынуждены бежать в Израиль после Холокоста, а в период коммунистических режимов в Восточной Европе процветал антисемитизм.
Старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Азриэль Берман отмечает, что в Центральной и Восточной Европе поддержку Израиля дополнительно укрепляет мнение о том, что именно Израиль находится на передовой в борьбе с радикальным исламом.
Хотя стратегическое сотрудничество между Израилем и Европой остается относительно скромным, в политической и деловой сферах взаимодействие усиливается.
Так, в прошлом году Словакия стала первой страной НАТО, закупившей у Израиля систему противовоздушной обороны Barak MX на сумму 560 миллионов евро.
В 2023 году Германия заключила с Израилем контракт на приобретение системы противоракетной обороны Arrow-3. Стоимость этой сделки оценивается примерно в 3,5 миллиарда евро.
В то же время эксперт Ягеллонского университета Дидуча обращает внимание на то, что Польша представляет собой исключение в регионе: ее позиция относительно ситуации в секторе Газа ближе к политике Брюсселя, нежели у других восточноевропейских стран.
Польша выражает разочарование тем, что Израиль неохотно оказывает военную поддержку Украине и не выступает с четким осуждением России за начатую агрессию.
Несмотря на предыдущую поддержку Израиля, в мае 2024 года Польша проголосовала в Генеральной ассамблее ООН за признание Государства Палестина. В том же голосовании Чехия и Венгрия выступили против, а Австрия, Болгария, Германия и Румыния воздержались.
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