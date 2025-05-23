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Трамп пригрозил Apple тарифами

Тим Кук и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил ввести 25-процентный таможенный тариф на продукцию технологического гиганта Apple, если смартфоны iPhone не начнут производить на территории Соединенных Штатов.

Введение подобного тарифа способно существенно поднять стоимость iPhone в США, что, в свою очередь, может негативно сказаться на объеме продаж и прибыли компании Apple.

"Я давно уже дал ясно понять генеральному директору Apple Тиму Куку, что ожидаю видеть iPhone, продаваемые в США, произведенными именно здесь, в Соединенных Штатах, а не в Индии или еще где-либо", - заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

"Если это условие не будет выполнено, Apple придется платить тарифы как минимум в размере 25%", - подчеркнул американский президент.

Ранее Тим Кук, реагируя на уже введенные Трампом тарифы против Китая, сообщал, что компания рассматривает возможность перенести производство iPhone в Индию. Именно это намерение вызвало раздражение и гнев Дональда Трампа.

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