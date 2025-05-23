Bloomberg: Россия против переговоров в Ватикане

По данным агентства, российские чиновники не рассматривают возможность поездки Владимира Путина в Ватикан или участия в каких-либо других переговорах на высшем уровне. Вместо этого Москва предпочитает сосредоточиться на переговорах технического характера, которые начались 16 мая в Стамбуле.

Как сообщает Bloomberg, у России есть несколько причин не принимать Ватикан как площадку для переговоров. Во-первых, Путин по соображениям безопасности не собирается посещать Италию, поскольку она является членом НАТО. Кроме того, как отметил политолог Сергей Марков, Кремль считает, что Ватикан не сохраняет нейтральную позицию в украинском конфликте.

Италия входит в число государств, ратифицировавших Римский статут, что означает юридическую обязанность страны задержать Путина в соответствии с ордером, выданным Международным уголовным судом.