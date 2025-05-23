Bloomberg: Россия против переговоров в Ватикане

Российская сторона не заинтересована в проведении мирных переговоров по прекращению войны против Украины в Ватикане, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
По данным агентства, российские чиновники не рассматривают возможность поездки Владимира Путина в Ватикан или участия в каких-либо других переговорах на высшем уровне. Вместо этого Москва предпочитает сосредоточиться на переговорах технического характера, которые начались 16 мая в Стамбуле.
Как сообщает Bloomberg, у России есть несколько причин не принимать Ватикан как площадку для переговоров. Во-первых, Путин по соображениям безопасности не собирается посещать Италию, поскольку она является членом НАТО. Кроме того, как отметил политолог Сергей Марков, Кремль считает, что Ватикан не сохраняет нейтральную позицию в украинском конфликте.
Италия входит в число государств, ратифицировавших Римский статут, что означает юридическую обязанность страны задержать Путина в соответствии с ордером, выданным Международным уголовным судом.
Кроме того, источники Bloomberg подчеркнули, что против участия Ватикана в мирных переговорах выступает и Русская православная церковь (РПЦ). РПЦ считает Римско-католическую церковь историческим соперником на территории Украины и выражает недовольство тем, что Ватикан не осудил украинские власти за введение запрета на деятельность РПЦ в Украине.
Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники, сообщала, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами 19 мая заявил, будто следующая встреча делегаций России и Украины пройдет именно в Ватикане. По данным WSJ, такая встреча могла бы состояться в середине июня.
Готовность Ватикана принять переговоры между Россией и Украиной подтвердила 20 мая и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Кремль, со своей стороны, подчеркнул, что окончательное решение о месте проведения следующих переговоров пока не принято. "Такое решение должно приниматься всеми заинтересованными сторонами. Пока оно не принято", - заявил 21 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!