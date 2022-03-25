Кулеба о переговорах: Позиция Украины ясна, но Россия продолжает ставить ультиматумы

"Позиция Украины ясна: прекращение огня, гарантии безопасности, никаких компромиссов в части территориальной целостности. Но Россия продолжает ставить ультиматумы.

Чтобы стимулировать более конструктивный подход, нужны две вещи: больше санкций и больше военной помощи Украине", - написал Кулеба.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня сообщил, что Украина и Россия якобы уже договорились по четырем основным требованиям РФ (отказ Украины от стремления в НАТО, официальный статус русского языка, неразмещение наступательных вооружений и необходимость построения новой архитектуры безопасности в регионе), а не могут достичь договоренности только по вопросу о признании Крыма и независимости ЛДНР.

Позднее Дмитрий Кулеба выступил с опровержением этих слов.

"Консенсуса с РФ по четырем пунктам, упомянутым президентом Турции, нет. В частности, украинский язык есть и будет единственным государственным языком в Украине (...) Классификация ключевых тем на переговорах по четырем и скольким угодно пунктам в целом неверна. В подгруппах делегаций одновременно обсуждаются многие разные вопросы", - заявил министр.

Эрдоган же, по информации его пресс-службы, провел с президентом Украины Владимиром Зеленским телефонный разговор.