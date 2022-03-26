Сильный ветер: местами нарушено электроснабжение

С усилением ветра компания фиксирует перебои с подачей электроэнергии, в основном в западных и центральных районах страны. Распределительная сеть работает для предотвращения помех.

В то же время компания призывает к осторожности вблизи линий электропередач.

Уже сообщалось, что по прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии умеренный, умеренно сильный северо-западный ветер с порывами в субботу усилится до 18-23 метров в секунду (м/с), местами в западный и центральный районы до 25-27 м/с.

В Риге будет дуть умеренно сильный северо-западный ветер с порывами до 25 м/с.

В это же время бушующий в Западной Эстонии штормовой ветер сорвал крышу с сааремааской школы, пишет Rus.Postimas.

Также сильный ветер обесточил больше 5000 потребителей и нарушил паромное сообщение в Эстонии.