Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия

Медведев указал, что Россия могла бы применить ядерное оружие в случае, если бы по России был нанесен ракетный удар с использованием средств ядерного поражения.

Применение ядерного оружия возможно и в любом другом случае применения ядерного оружия против страны или ее союзников.

Третье основание - посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы.

В четвертых, основанием может стать акт агрессии против России или ее союзников, когда под угрозой оказалось существование страны.

По мере того как российские войска все больше увязают в начатой Путиным войне против Украины, в мире растут опасения, что находящийся в международной изоляции тоталитарный режим может решиться на применение оружия массового уничтожения.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN отметил, что Россия применит ядерное оружие лишь в случае, если столкнется с "экзистенциальными угрозами".