Власти ЛНР: "В ближайшее время будет проведён референдум"
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что "почему-то уверен" в скором проведении референдума о вхождении в состав России, пишет Русская служба BBC.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что "почему-то уверен" в скором проведении референдума о вхождении в состав России, пишет Русская служба BBC.
"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - сказал Леонид Пасечник.
Сразу после этого заявления сенатор Андрей Клишас сказал, что ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в состав России, если оно не противоречит их конституциям, так как Москва признала их суверенитет.
Другое мнение высказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников: "Я не считаю, что в принципе это целесообразно, потому что ещё недавно республики были в составе Украины, пусть даже по "минским соглашениям", и вот так - бегом-бегом...".
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