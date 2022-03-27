Власти ЛНР: "В ближайшее время будет проведён референдум"

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - сказал Леонид Пасечник.

Сразу после этого заявления сенатор Андрей Клишас сказал, что ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в состав России, если оно не противоречит их конституциям, так как Москва признала их суверенитет.

Другое мнение высказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников: "Я не считаю, что в принципе это целесообразно, потому что ещё недавно республики были в составе Украины, пусть даже по "минским соглашениям", и вот так - бегом-бегом...".

При этом Леонид Калашников вместе с другими депутатами от КПРФ был инициатором обращения к президенту РФ о признании независимости ЛНР и ДНР.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.