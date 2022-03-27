Митрополит Александр: Православные предлагают украинцам духовную поддержку и дружелюбный приём

Он отмечает, что с глубоким прискорбием православные Латвии восприняли весть об агрессии и войне в Украине.

"В годы Второй мировой войны и в годы оккупации жителям Латвии довелось пережить многое из того, что выпало сегодня на вашу долю. Приходилось спешно покидать свои дома, подчас даже не имея возможности взять самое необходимое. Наши семьи тоже разлучала страшная беда - война", - говорится в обращении.

Митрополит отмечает, что латвийцы глубоко понимают горе украинцев, желают облегчить их страдания и разделяют их скорбь.

"Православные Латвии предлагают вам духовную поддержку, дружелюбный приём и свою искреннюю любовь", - заявил глава ЛПЦ.

Он отметил, что богослужения в храмах ЛПЦ совершаются на церковнославянском и латышском языках. Церковнославянский язык - сакральный язык, на котором исстари совершались богослужения и в Украине, и в России, и во всех славянских странах, где пребывает православие.

"Многонациональная паства ЛПЦ объединяет латышей, русских, белорусов, украинцев, молдаван, греков, грузин и представителей других народов. Мы не разделяем людей по их национальной принадлежности", - подчеркнул митрополит, добавив, что украинских беженце ждут в латвийских храмах для совместной молитвы.