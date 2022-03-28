Полиция пыталась убрать антивоенный плакат режиссера Пакалниньша у посольства России

Свобода художественного самовыражения является одним из признаков демократии. Задача государства – защитить эту свободу. Однако в ходе протестов у посольства России полиция решила изъять одно произведение искусства. Оно оказалось слишком провокационным.

На работе художника Юриса Пакалниньша изображен российский флаг, свастика и название работы внизу - "В.Путин, "Спецоперация в Украине". Смешанная техника - танки, ракеты, авиация, флот, ТВ". Плакат вставлен в рамку на деревянных ножках.

Во время установки к работе проявили интерес сотрудники полиции, охранявшие посольство России.

Спросили, есть ли разрешение на установку объекта, было ли оно одобрено муниципалитетом. Скорее всего, их внимание привлекла свастика, показ которой на публичных мероприятиях запрещен, если только она не используется в произведении искусства. Найти причину снятия плаката удалось благодаря его деревянным ножкам - полиция решила, что его можно рассматривать как стройку и требовать согласования.

Позже полиция решила, что произведение искусства все же следует убрать. Сами организовали транспорт и увезли. Плакат не простоял и одного дня. Пакалниньшу пообещали вернуть его, когда будут получены муниципальные разрешения на публичный показ произведения. В Рижской думе говорят, что в настоящее время бюрократия не работает в особых условиях и для выставки произведений искусства не требуется никаких разрешений. Однако официальное разрешение Пакалниньш получил уже в пятницу.

После пяти дней хранения полиция решила вернуть плакат. Произведение искусства было доставлено на площадку напротив посольства России в полдень во вторник. Вроде бы сотрудники полиции собирались поставить арт-объект на место, но увидев, что событие снимает передача Nekā Perosnīga, передумали. Они наблюдали со стороны за разгрузочными работами.

Решение об изъятии произведения искусства приняло Управление охраны спецобъектов Государственной полиции во главе с Янисом Лейшавниексом. Представители управления от интервью с передачей отказались. Служба по связям с общественностью Государственной полиции объясняет, что произведение искусства было изъято как потому, что оно не было согласовано с муниципалитетом, так и потому, что оно было слишком провокационным.

Полиция также обращает внимание на то, что изначально, казалось бы, невинные действия, выраженные во имя протеста, могут иметь реальные последствия, которые также могут прямо или косвенно затронуть тех латвийцев, которые в настоящее время находятся в России. Однако этот вывод противоречит решению полиции вернуть провокационное произведение искусства на место.

Российским дипломатам не нравится то, что происходит вокруг посольства. На прошлой неделе они подали ноту протеста против плаката Криша Салманиса с переделанным изображением президента России Владимира Путина. Полиция отрицает, что плакат Пакалниньша был снят по требованию посольства России.

Режиссер Юрис Пакалниньш удивлен действиями полиции. Он почувствовал интонацию превосходства и цензуры в отношении правоохранительных органов, и это пугает.

Видео: Сюжет передачи Nekā personīga на латышском языке