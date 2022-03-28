"Мы европейская армия": Арестович осудил жестокое обращение с российскими военными

"У нас к таким случаям относятся крайне жестко. Будет расследование. Я не однократно официально призывал с трибуны и сегодня призвал еще раз -

мы не издеваемся над пленными. Мы европейская армия, европейское государство", - заявил он.

При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о распространении в интернете "постановочных видео с бесчеловечным отношением якобы "украинских военных к русским пленникам".

27 марта в Сети начали массово публиковать видео, на котором предположительно украинские военные стреляют в российских пленных. На видео обратили внимание и журналисты. Когда, где и при каких обстоятельствах оно было снято, неизвестно.

В начале ролика видно несколько человек в военной форме, которые лежат на земле со связанными руками. У некоторых на головах мешки, видны ранения и травмы. Вокруг ходят вооруженные люди в форме и задают вопросы. Слышны обвинения в нанесении ударов по Харькову. В конце видео оператор подходит к микроавтобусу, откуда выводят еще несколько человек. К ним подходит мужчина и стреляет каждому по ногам, после чего они падают. Также во время съемки один из пленных либо умирает, либо теряет сознание.

Из контекста можно сделать вывод, что это происходит на территории Украины после начала там военных действий.

Основатель расследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что этот "очень серьезный инцидент необходимо расследовать".

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин велел "установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими" после публикации видео.

"По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области", - сказано в пресс-релизе СК.