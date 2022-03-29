От танцовщицы до врача: что известно о детях Владимира Путина

Личная жизнь дочерей Владимира Путина, как и прочие детали личной жизни самого президента России, - большой секрет для СМИ всего мира. Несмотря на попытки получить информацию о его семье, многие вопросы до сих пор остаются без ответов.

Желание Владимира Путина скрывать свою личную жизнь может быть связано с попытками защитить как себя, так и своих детей. Также и предыдущий опыт работы мог создать излишнюю осторожность, так как он осознает, что любая информация может быть использована против него же.

Владимир Путин с бывшей женой Людмилой ФОТО: AP/Scanpix

Известно, что в браке с Людмилой у Путина родились две дочери. Старшая дочь Мария родилась 28 апреля 1985 года, младшая дочь Екатерина - 31 августа 1986 года. Хотя общественности и известно об обеих дочерях, Путин публично не признавал, что у него есть наследники.

Мария Воронцова

Старшая дочь Путина известна как Мария Воронцова. Она хорошо училась в школьное время, а также какое-то время находилась на обучении в Германии.

Согласно информации зарубежных СМИ, Мария замужем за голландским предпринимателем Йорритом Йостом Фаассеном. У пары есть сын, который родился в 2012 году. Рождение внука у Путина в 2014-м подтвердил его друг, музыкант Сергей Ролдугин.

Некоторое время Мария жила в Нидерландах, но в 2015 году Путин заявил, что его наследники никогда не жили за рубежом.

Воронцова изучала биологию в Санкт-Петербургском государственном университете, а также является выпускницей медицинского факультета Московского государственного университета.

В период с 2013 по 2015 год Воронцова выступила соавтором пяти научных исследований. Кроме того, в 2015 году она стала соавтором книги об идиопатической задержке роста у детей.

УНИАН отмечает, что Воронцова планировала вместе с мужем открыть в России, неподалеку от Санкт-Петербурга, роскошный медицинский центр для богатых иностранцев, но из-за введенных ограничений планы теперь неосуществимы.

Екатерина Путина

Екатерина появилась на свет в Германии - в Дрездене. И она отказалась от фамилии Путина, взяв фамилию бабушки по материнской линии - Тихонова. Она тоже училась в школах России и Германии.

Insider сообщал, что в период с 2013 по 2018 год Екатерина состояла в браке с Кириллом Шамаловым, сыном совладельца банка "Россия". Когда пара развелась, стало известно, что их общие активы составляют около 2 миллиардов долларов США (1,8 миллиарда евро).

Екатерина также член сборной России по акробатическому рок-н-роллу и спортивный функционер в национальной и международной конфедерациях по акробатическому рок-н-роллу.

В 2019 году она стала членом Совета по развитию физической культуры и массового спорта при правительстве РФ.

Внебрачные дети

О Светлане Кривоногих стало известно после того, как о ней рассказало издание Proekt Media (или "Проект"). В публикации "Железные маски" говорилось, что жительница Санкт-Петербурга разбогатела после знакомства с Путиным. В 2003-м у Кривоногих родилась дочь. Утверждается, что внешне Елизавета (или Луиза) очень похожа на Владимира Путина, а в документах о ее рождении отец не указан, однако отчество - Владимировна.

В свою очередь, в начале марта таблоид Page Six, ссылаясь на свои источники, сообщил, что "любовница Владимира Путина Алина Кабаева скрывается в Швейцарии с четырьмя малолетними детьми". И эту информацию не проверить. Согласно последним сообщениям СМИ, у пары двое сыновей и дочки-двойняшки.

Владимир Путин и Алина Кабаева ФОТО: AP/Scanpix