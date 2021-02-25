Чт, 25.02.2021
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Андрис Козловскис, Depo DIY
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Предполагаемая дочь Путина дала интервью журналу GQ и ответила на вопрос о сходстве с "отцом"

Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Елизавета (Луиза) Розова побеседовала с журналистами издания GQ. Она рассказала, как на нее повлияло расследование, в котором говорится, что она дочь главы России, а также о том, чем занимается в жизни. О предполагаемом родстве ничего не спрашивали. Однако один интересный вопрос, в котором прозвучало имя Путина, все-таки был. 

Контекст

В ноябре прошлого года издание "Проект" в рамках серии расследований "Железные маски" опубликовало текст "о том, как близкая знакомая Владимира Путина получила часть России".

В публикации говорится, что жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих разбогатела после знакомства с Путиным. В 2003-м у Кривоногих родилась дочь. Утверждается, что внешне Елизавета очень похожа на Владимира Путина, а в документах о ее рождении отец не указан, однако отчество - Владимировна. В своем расследовании Алексей Навальный также упомянул Елизавету. 

Родство с Путиным Луиза никак не комментировала. 

О дне, когда вышло расследование "Проекта" 

"Это такая история, которая в один момент меняет твою жизнь.

Я смутно помню день, когда вышло первое расследование, потому что лежала три дня в кровати с закрытыми шторами.

Я просто была в какой-то прострации три дня. Это было так… Не очень приятно", - рассказала девушка.

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Луиза призналась, что после выхода расследования ей пришлось скрывать свои снимки из соцсетей, чтобы они не тиражировались.

О схожести с Путиным

"По его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича", - сказала Луиза. 

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Луиза или Лиза?

"Меня так с самого детства называли. Я просто не могла выговорить букву "л", говорила "Изя", и так и пошло - Луиза".

Об учебе и своем бренде

Девушка рассказала, что учится на менеджменте в сфере культуры и искусства.

Луиза призналась, что сначала создала профиль в Instagram, где продала несколько вещей мамы, а после оставила аккаунт и решила сделать свой бренд 1.2.3th. Предполагаемая дочь Путина призналась, что в настоящее время разрабатывает свою капсульную мини-коллекцию.

"Это не что-то масштабное, я все-таки не дизайнер. Скорее, любительская одежда на каждый день", - отметила девушка. 

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