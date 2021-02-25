Предполагаемая дочь Путина дала интервью журналу GQ и ответила на вопрос о сходстве с "отцом"

Контекст
В ноябре прошлого года издание "Проект" в рамках серии расследований "Железные маски" опубликовало текст "о том, как близкая знакомая Владимира Путина получила часть России".
В публикации говорится, что жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих разбогатела после знакомства с Путиным. В 2003-м у Кривоногих родилась дочь. Утверждается, что внешне Елизавета очень похожа на Владимира Путина, а в документах о ее рождении отец не указан, однако отчество - Владимировна. В своем расследовании Алексей Навальный также упомянул Елизавету.
Родство с Путиным Луиза никак не комментировала.
О дне, когда вышло расследование "Проекта"
"Это такая история, которая в один момент меняет твою жизнь.
Я смутно помню день, когда вышло первое расследование, потому что лежала три дня в кровати с закрытыми шторами.
Я просто была в какой-то прострации три дня. Это было так… Не очень приятно", - рассказала девушка.
Луиза призналась, что после выхода расследования ей пришлось скрывать свои снимки из соцсетей, чтобы они не тиражировались.
"По его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича", - сказала Луиза.
"Меня так с самого детства называли. Я просто не могла выговорить букву "л", говорила "Изя", и так и пошло - Луиза".
Девушка рассказала, что учится на менеджменте в сфере культуры и искусства.
Луиза призналась, что сначала создала профиль в Instagram, где продала несколько вещей мамы, а после оставила аккаунт и решила сделать свой бренд 1.2.3th. Предполагаемая дочь Путина призналась, что в настоящее время разрабатывает свою капсульную мини-коллекцию.
"Это не что-то масштабное, я все-таки не дизайнер. Скорее, любительская одежда на каждый день", - отметила девушка.