Предполагаемая дочь Путина дала интервью журналу GQ и ответила на вопрос о сходстве с "отцом"

Контекст

В ноябре прошлого года издание "Проект" в рамках серии расследований "Железные маски" опубликовало текст "о том, как близкая знакомая Владимира Путина получила часть России".

В публикации говорится, что жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих разбогатела после знакомства с Путиным. В 2003-м у Кривоногих родилась дочь. Утверждается, что внешне Елизавета очень похожа на Владимира Путина, а в документах о ее рождении отец не указан, однако отчество - Владимировна. В своем расследовании Алексей Навальный также упомянул Елизавету.

Родство с Путиным Луиза никак не комментировала.