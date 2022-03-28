Пн, 28.03.2022
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Госполиция разыскивает мужчину за совершение особо тяжкого преступления

ФОТО: Valsts policija

Управление Рижского региона Государственной полиции разыскивает мужчину, изображенного на фото, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления.

Характеристики мужчины: около 30 лет, густые темные брови, темные глаза.

Госполиция призывает рассмотреть фотографию мужчины и сообщить каждого, у кого есть информация о его возможном местонахождении! Передать информацию в полицию можно, позвонив по телефону 110.

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