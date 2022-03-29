Пентагон: Россия создала "критическую угрозу" США
Россия создает "критическую угрозу" для национальной безопасности США, говорится в секретной стратегии национальной безопасности Министерства обороны США, представленной Конгрессу США.
Россия создает "критическую угрозу" для национальной безопасности США, говорится в секретной стратегии национальной безопасности Министерства обороны США, представленной Конгрессу США.
В документе подробно описаны "многогранные" угрозы со стороны Китая, а также "критическая угроза" со стороны России.
Стратегия была подготовлена с учетом ядерной политики и противоракетной обороны.
Пентагон главным приоритетом считает защиту родину, а Китай характеризует как "важнейшего стратегического соперника".
Другими важнейшими приоритетами Пентагона являются воздержание от стратегических атак и агрессии, готовность добиваться успеха в конфликтах, когда это необходимо, и стабильное создание Объединенных сил.
В стратегии говорится и о сопротивлении агрессии Северной Кореи или Ирана и нескольких экстремистских организаций.
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