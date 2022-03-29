Вт, 29.03.2022
Мы европейская армия Алексей Арестович о видео с, предположительно, украинскими военными, которые издеваются над российскими пленными
Алексей Арестович о видео с, предположительно, украинскими военными, которые издеваются над российскими пленными

Пентагон: Россия создала "критическую угрозу" США

ФОТО: Ivan Cholakov/Shutterstock.com

Россия создает "критическую угрозу" для национальной безопасности США, говорится в секретной стратегии национальной безопасности Министерства обороны США, представленной Конгрессу США.

В документе подробно описаны "многогранные" угрозы со стороны Китая, а также "критическая угроза" со стороны России.

Стратегия была подготовлена с учетом ядерной политики и противоракетной обороны.

Пентагон главным приоритетом считает защиту родину, а Китай характеризует как "важнейшего стратегического соперника".

Другими важнейшими приоритетами Пентагона являются воздержание от стратегических атак и агрессии, готовность добиваться успеха в конфликтах, когда это необходимо, и стабильное создание Объединенных сил.

В стратегии говорится и о сопротивлении агрессии Северной Кореи или Ирана и нескольких экстремистских организаций.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back