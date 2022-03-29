Пентагон: Россия создала "критическую угрозу" США

В документе подробно описаны "многогранные" угрозы со стороны Китая, а также "критическая угроза" со стороны России.

Стратегия была подготовлена с учетом ядерной политики и противоракетной обороны.

Пентагон главным приоритетом считает защиту родину, а Китай характеризует как "важнейшего стратегического соперника".

Другими важнейшими приоритетами Пентагона являются воздержание от стратегических атак и агрессии, готовность добиваться успеха в конфликтах, когда это необходимо, и стабильное создание Объединенных сил.

В стратегии говорится и о сопротивлении агрессии Северной Кореи или Ирана и нескольких экстремистских организаций.