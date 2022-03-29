Птичий грипп в Латвии: домашних птиц запирают в помещениях

Птиц необходимо содержать, кормить и поить в закрытых помещениях или кормить и поить в местах с водонепроницаемой крышей, закрытых по бокам сеткой, ограждением или другим подходящим средством, чтобы избежать доступа диких водоплавающих птиц

Также с апреля будут запрещены мероприятия, где присутствуют домашние или содержащиеся в неволе птицы - ярмарки, выставки и др.

Работникам птицеферм и лицам, которые контактируют с домашними птицами, необходимо обеспечить рабочую или сменную одежду и обувь, а искусственно созданные водоемы следует ограничить, чтобы не допустить доступа в них диких водоплавающих птиц.

Птичий грипп - острое, очень заразное инфекционное заболевание птиц, которое поражает кур, уток, гусей, индеек, перепелов, павлинов, фазанов и страусов, реже - другие виды птиц.

Вирус переносят дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых заболевание может протекать без характерных признаков. Домашние птицы могут заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами, а также через загрязненную воду, пищу или предметы (обувь, одежду, инвентарь), на которые попал вирус.

Как сообщалось, в прошлом году птичий грипп в Латвии был выявлен у 43 лебедей, двух уток и еще ряда птиц. В этом году птичий грипп констатирован у шести лебедей.