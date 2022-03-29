Птичий грипп в Латвии: домашних птиц запирают в помещениях
Из-за распространения в Латвии высокопатогенного птичьего гриппа с пятницы, 1 апреля, домашних птиц необходимо содержать в закрытых помещениях, постановило во вторник правительство.
Из-за распространения в Латвии высокопатогенного птичьего гриппа с пятницы, 1 апреля, домашних птиц необходимо содержать в закрытых помещениях, постановило во вторник правительство.
Птиц необходимо содержать, кормить и поить в закрытых помещениях или кормить и поить в местах с водонепроницаемой крышей, закрытых по бокам сеткой, ограждением или другим подходящим средством, чтобы избежать доступа диких водоплавающих птиц
Работникам птицеферм и лицам, которые контактируют с домашними птицами, необходимо обеспечить рабочую или сменную одежду и обувь, а искусственно созданные водоемы следует ограничить, чтобы не допустить доступа в них диких водоплавающих птиц.
Птичий грипп - острое, очень заразное инфекционное заболевание птиц, которое поражает кур, уток, гусей, индеек, перепелов, павлинов, фазанов и страусов, реже - другие виды птиц.
Вирус переносят дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых заболевание может протекать без характерных признаков. Домашние птицы могут заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами, а также через загрязненную воду, пищу или предметы (обувь, одежду, инвентарь), на которые попал вирус.
Как сообщалось, в прошлом году птичий грипп в Латвии был выявлен у 43 лебедей, двух уток и еще ряда птиц. В этом году птичий грипп констатирован у шести лебедей.
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