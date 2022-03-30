Пентагон: Россия передислоцирует свои силы под Киевом, а не выводит их

"Мы наблюдаем, что небольшое число людей, кажется, отходит от Киева в тот самый день, когда русские заявляют, что они отводят силы", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби.

"Но мы не готовы назвать это отступлением, - добавил Кирби. - Мы думаем, что они собираются переориентироваться, чтобы расставить приоритеты в другом месте".

"Мы должны быть готовы увидеть большое наступление на другие регионы Украины, - сказал Кирби. - Это не означает, что угроза Киеву исчезла. Россия не добилась своей цели по взятию Киева, но они все еще способны к огромной жестокости по отношению к стране, включая ее столицу".

Как заявили российские официальные лица на переговорах с Украиной во вторник, 29 марта, Россия резко сократит свою военную активность на севере Украины, где также находится столица.

"Принято решение радикально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях", - заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на том основании, что переговоры по соглашению о нейтралитете Украины достигли практической стадии.