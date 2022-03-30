Ср, 30.03.2022
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  • Линда Мурниеце переехала к другу, а в своей квартире разместила украинских беженцев

Линда Мурниеце переехала к другу, а в своей квартире разместила украинских беженцев

Линда Мурниеце ФОТО: Lindas Mūrnieces privātais arhīvs

Предпринимательница и бывший политик Линда Мурниеце рассказала, что поселила в своей квартире в центре Риги семью беженцев из Украины, поскольку сама она переехала жить к другу в Саулкрасты. 

Как изданию Privātā Dzīve рассказала сама Мурниеце, она приняла четырех человек из Днепра - Татьяну с двумя сыновьями (12 и 6 лет) и ее свекровь. Муж Татьяны остался в Украине, чтобы защищать страну от захватчиков. 

"Очень тихие и спокойные люди. Бабушка учит латышский язык, уже в первый день она знала как минимум 15 слов. В свою очередь, Татьяна психолог, у которой в Украине была своя практика. Она размышляет, как в это время могла бы быть полезной, помогая украинским беженцам", - рассказала изданию Мурниеце, добавив, что сейчас семья знакомится с Ригой и много интересуется нашим менталитетом. 

Предпринимательница предупредила о новых жильцах и соседей, которые принесли детям Lego и дружно приняли семью. 

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