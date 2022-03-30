Линда Мурниеце переехала к другу, а в своей квартире разместила украинских беженцев

Как изданию Privātā Dzīve рассказала сама Мурниеце, она приняла четырех человек из Днепра - Татьяну с двумя сыновьями (12 и 6 лет) и ее свекровь. Муж Татьяны остался в Украине, чтобы защищать страну от захватчиков.

"Очень тихие и спокойные люди. Бабушка учит латышский язык, уже в первый день она знала как минимум 15 слов. В свою очередь, Татьяна психолог, у которой в Украине была своя практика. Она размышляет, как в это время могла бы быть полезной, помогая украинским беженцам", - рассказала изданию Мурниеце, добавив, что сейчас семья знакомится с Ригой и много интересуется нашим менталитетом.