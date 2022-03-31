У Сейма собрались противники законопроекта о гражданском союзе
Сегодня утром около 70 человек протестуют возле Сейма против законопроекта о гражданском союзе, который рассматривается парламентом.
Сегодня утром около 70 человек протестуют возле Сейма против законопроекта о гражданском союзе, который рассматривается парламентом.
Пикет организован «Латвийским обществом мужчин», его участники держат плакаты «Я стою тут, потому что не могу иначе», «Позвольте народу решать, что такое семья» и др.
Среди участников пикета замечена депутат Рамона Петровича.
По мнению организатора пикета Андарс Игнацса, легализация однополых партнерств не соответствуют базовым ценностям народа Латвии.
Законопроект подготовлен Министерством юстиции в ответ на решение Конституционного суда 2020 года об обязанности государства обеспечить юридическую защиту однополых семей.
В законопроекте о гражданском союзе указано, что его целью будет обеспечение защиты личных и имущественных прав лиц, вступающих в гражданский союз. Закон предусматривает порядок заключения и прекращения личных и имущественных отношений гражданского союза и его участников.
Планируется установить, что члены гражданского союза несут взаимную обязанность заботиться и поддерживать друг друга, вести общее хозяйство в соответствии с доходом каждой из сторон. Предусматривается также ответственность по обязательствам, принятым совместно участниками гражданского союза для нужд общего хозяйства, они несут ответственность общим имуществом и каждый своим отдельным имуществом при недостаточности общего имущества.
Законопроект предусматривает порядок прекращения гражданского союза у нотариуса или в судебном порядке.
Как ранее сообщил агентству LETA депутат Сейма Илмарс Дуритис, законопроект не включает в себя все вопросы, связанные с регистрацией совместного проживания, такие как вопросы налогообложения и наследования, по которым можно было бы внести предложения, если законопроект будет представлен во втором чтении.
Политик оценил законопроект как достаточно важный шаг вперед, чтобы можно было выполнить постановления Конституционного суда и высказанные выводы относительно признания сожительства государством. Такое регулирование позволит людям, не состоящим в браке, использовать гражданские союзы,
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