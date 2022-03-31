Заключенным можно голосовать на выборах - суд встал на сторону Лембергса

Обе оспариваемые нормы регулируют порядок участия лиц, заключенных под стражу в качестве меры пресечения, в выборах в думы самоуправлений и, таким образом, обе они тесно связанны друг с другом. Поэтому КС оценил конституционность данных норм как единой правовой нормы.

КС признал, что предусмотренные статьей 101 Конституции способы реализации права на участие в деятельности органов местного самоуправления не могут быть формальными. Они должны быть эффективными, потому что только эффективное участие соответствует принципу народного управления. Следовательно, данная статья возлагает на государство обязанность не только гарантировать право гражданина на участие в местных выборах, но и создавать предпосылки для участия гражданина в деятельности государства и органов местного самоуправления.

КС пришел к выводу, что гражданин Латвии, к которому в качестве меры пресечения применено тюремное заключение, является полноправным гражданином Латвии в смысле первого предложения части второй статьи 101 Конституции и имеет право принимать участие в выборах самоуправлений.

Суд пришел к выводу, что оспариваемые нормы ограничивают основные права подозреваемых, обвиняемых и осужденных, помещенных под стражу в качестве меры пресечения и находящихся в местах лишения свободы за пределами территории избирательного округа, в котором они зарегистрированы как избиратели.

КС признал, что оспариваемые нормы обнародованы и доведены до сведения общества в соответствии с требованиями нормативных актов, а также достаточно четко сформулированы, и не установил существенных нарушений законодательной процедуры в процессе принятия оспариваемых норм.

КС признал, что законодатель не указал и не обосновал легитимную цель ограничения, установленного оспариваемыми нормами. По мнению суда, ограничение основных прав, установленное оспариваемыми нормами, не защищает важных общественных интересов.

КС подчеркнул, что в демократическом правовом государстве неприемлема ситуация, при которой право граждан голосовать на выборах в думы самоуправлений ограничивается без законной цели. Право голоса признано важнейшим политическим правом, оно обеспечивает представительство граждан в деятельности государства и самоуправлений и является одним из основных элементов демократического государства. Право голоса каждого гражданина имеет значение. Голос каждого гражданина является выражением уважения и гражданской ответственности перед своей страной. Важно, чтобы каждый гражданин мог реализовать свое избирательное право, а государство обязано обеспечить, чтобы право участия в выборах самоуправлений осуществлялось на практике без необоснованных ограничений.

КС пришел к выводу, что, поскольку указанное в оспариваемых нормах ограничение основных прав не имеет легитимной цели, оно не соответствует части первой статьи 101 и первому предложению части второй указанной статьи Конституции.

Суд пришел к выводу, что часть четвертая статьи 32 закона о выборах в органы местного самоуправления также ограничивает право голоса лиц, которые по состоянию здоровья не могут прибыть для участия в выборах в избирательные участки. Следовательно, Сейму необходимо рассмотреть конституционность этого ограничения и в отношении тех лиц, которые не могут присутствовать на избирательных участках по состоянию здоровья.

Статья 101 Конституции устанавливает, что каждый гражданин Латвии имеет право участвовать в деятельности государства и самоуправлений в установленном законом порядке, а также нести государственную службу.

По мнению Лембергса, оспариваемые нормы нарушили его основные права, указанные в статье 101 Конституции, поскольку эти нормы лишили его возможности голосовать на выборах в Вентспилсскую городскую думу летом 2021 года.

Как уже сообщалось, 22 февраля Рижский окружной суд в рамках другого дела приговорил Лембергса к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро.

После оглашения приговора Лембергс был арестован в зале суда, так как суд решил отменить меры пресечения, действовавшие ранее.

25 февраля 2022 года примененная к Лембергу мера пресечения была изменена: он внес залог в размере 100 000 евро и вышел из тюрьмы.