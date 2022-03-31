"Там не бандеровцы, там люди". Новое интервью экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской

Вот, собственно, я не удивлена тому, что люди в Украине не так поступили, как говорится некоторыми в СМИ. Но я понимаю, Донбасс - это отдельная история. Это тоже огромная трагедия. Но сейчас говорится про всю остальную часть Украины - Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь, Днепр, Запорожье, Полтава, Львов. Вообще, такое чувство, что какая-то внутренняя диверсионная информация здесь у нас происходит в стране. Потому что какие-то вещи говорятся очень удивительные".

О помощи украинцам

"Из меня сделали врага там в Украине. Пусть я буду враг, но я все равно буду помогать Украине и украинцам, потому что я украинка и я люблю Украину. Если я могу что-то сделать, я буду делать. Сейчас все играют в политику, все просто великие геополитики и разбираются во всем, и в военных действиях, юристы все, специалисты. Послушайте, самое основное - это просто человечность. Это просто остаться обычным простым человеком и иногда не впадать в политические доказывания, кто прав, кто нет, а просто сострадать друг другу пришло время.

Происходящее - это катастрофа.

Я призываю людей к человечности, что я могу делать на своем уровне. Абсолютно простые и элементарные вещи: поехать и передать людям лекарства. Я даже чтобы этих людей не подставлять (со мной же нельзя встречаться), я передаю через других людей, они даже знать не знают, что от меня. Сейчас я это делаю как сотрудник Россотрудничества, собрали гуманитарный груз, но по моей инициативе. Мне никто не давал таких указаний, я сама прошу. Так приятно. Я была в фонде "Доктор Лиза". При мне приходила девушка, принесла ящик с детским питанием для людей в Украине. Вот так надо поступать. Просто людей поддерживать.

Там не бандеровцы, там не все бандеровцы, там люди. Им надо помогать".

Об Алексее Навальном

"С учетом того, что он находится в тюрьме, как любого другого человека мне, конечно, его жаль. Нормальный человек не может как-то издеваться, ехидничать либо еще по-другому. (...) Мне жаль, что он в таких сейчас условиях. Но сказать, я поддерживаю его деятельность или он негодяй - не-не-не, вот никак не отношусь. Но то, что он в местах лишения свободы, а там, поверьте, не очень хорошо, несладко, вот никому не скажу, что я радуюсь или вот поделом".

О боязни репрессии

"Любой человек переживает и думает о собственной безопасности. Это нормально. Будь это безопасность в физическом плане или в плане репрессий разного рода. Но честно: да нельзя же так жить и бояться репрессий. Нужно быть осторожным, не подставлять себя, стараться не давать повода, но слушать и иметь свою точку зрения, иметь возможность как-то ее озвучить. Или иметь ее. Для себя. Хотя бы. Поэтому репрессий бояться - это какой-то такой тормоз".

О Владимире Зеленском

"Двойственно [оценивает его]. Его сейчас как героя показывают в Европе. А по мне, так просто сохранить жизни людей, сделать все для этого возможное, вплоть до... капитуляции. Я бы выбрала жизни людей. Любой ценой. Их надо сохранить. Народ бы [Зеленского] понял. Смотришь сейчас видеокадры Харькова, Киева, Мариуполя - не знаю, как кто, но у меня сердце кровью обливается. От него многое зависит [в ответ на возражение, что бомбит не Зеленский]. Вот в том то и дело, что не только от него, но и от него-то тоже!"

Милосердие или справедливость?

Полное интервью с Натальей Поклонской