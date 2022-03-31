В Рижских отделениях PMLP клиентам нужно ждать полтора месяца

"В территориальных отделениях PMLP время ожидания короче, а именно, есть отделения, где услуга может быть получена уже на этой неделе", - добавила Пуке.

Вопрос о том, каковы причины, по которым формируются такие очереди, в PLMP указали, что их несколько, например: отсутствие рабочей силы в рижских отделениях, заболеваемость работников Covid-19 и другими весенними вирусами, приток клиентов перед весенними путешествиями, детскими каникулами, также много клиентов, у чьих документов за время чрезвычайной ситуации истек срок действия или эти документы были утеряны.

Она также подчеркнула, что в отделениях PMLP имеется большой прилив клиентов после 24 февраля, когда Россия напала на Украину. "Очень многие клиенты хотят в ускоренный срок (в течение двух рабочих дней) оформить удостоверяющие личность документы для своих детей", - сказала Пуке. "Кроме жителей Латвии и иностранных граждан, прибывающим в отделы PMLP для оформления документов на ВНЖ, PMLP без очереди должен обслуживать также большое количество граждан Украины".

Говоря о том, приходят ли все люди в свое время записи, она сказала, что это не так.

"В начале года статистика показала, что, в среднем, 1000 человек в неделю не приходят в свое время записи", - рассказала представитель PMLP.