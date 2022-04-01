Фото ⟩ Эммануил Виторган показал, как провел последние дни в Латвии

25 февраля российский актер Эммануил Виторган разместил в соцсетях видео, в котором сообщил, что они с семьей вылетают в Латвию. 28 марта 82-летний актер сообщил, что их отпуск закончился.

"Вот и заканчивается наш отпуск. Скоро в Москву. Ждем вас 1 апреля, дорогой зритель, на наш концерт "За все тебя благодарю!", - написал Виторган в Instagram.

31 марта Эммануил Виторган разместил несколько фотографий из Юрмалы.

"Это было в Юрмале… А 7 апреля ждем вас в Москве на наш с Иришей вечер!" - подписал снимки актер.

Напомним, уже около 15 лет Эммануил Гедеонович живет в Юрмале. Его супруга Ирина - урожденная юрмалчанка. На латвийском курорте у знаменитой четы дом, а потому когда Виторгана видят в городе - это никого не удивляет.

26 февраля на странице актера в Instagram появилась фотография дочери. Под снимком он поздравлял малышку Этель с днем рождения.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик официально поженились в 2003 году. Пара воспитывает двух дочерей - Клару и Этель. У Эммануила Гедеоновича есть дочь и сын от предыдущих браков.