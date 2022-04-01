Левитс: 9 мая в Пардаугаве люди празднуют оккупацию Латвии

По его словам, вокруг победы во Второй мировой войне режим президента России Владимира Путина закрепил свой имперский нарратив. В его основе - прославление особых исторических прав империи, военной мощи и завоеваний.

По словам Левитса, Россия использует имперский нарратив как предлог для войны на Украине, отказывая Украине в праве на существование как государству и нации, заявляя, что Россия имеет право на украинскую землю.

Левитс подчеркнул, что такого рода историческая политика и нарратив не безобидны, они имеют важное политическое и историческое значение, поскольку могут оказывать большое влияние, как это происходит в настоящее время в Европе.

По словам президента, 9 мая - это «громкий праздник российского имперского нарратива с помпезными песнями и георгиевскими лентами».

«Это праздник прославления Российской империи, которому нет места в демократической Латвии. Поэтому я рад, что Сейм наконец признал это. Мы также видим, что эта имперская пропаганда, основанная на исторической политике, создала в России параллельный мир, которому верят большая часть россиян и небольшая часть населения Латвии. По крайней мере в Латвии этим людям пришло время пробудиться, потому что компромисса или среднего пути тут нет», - заявил глава государства.

Президент отметил, что значительная часть тех, кто до сих пор не на стороне Украины в этой войне, не знает, как эту войну оценивать. Это указывает на ошибочность морального компаса.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы как демократическое государство всем нашим обществом быть на стороне справедливости. В Латвии как демократическом государстве недопустимы мероприятия, оправдывающие или прославляющие режимы или идеологии, совершающие преступления против мира, человечности, военные преступления. Правоохранительные органы должны немедленно пресекать каждую такую попытку, в том числе 9 мая. Этого требует уважение к жертвам агрессии и войны. Этого также требуют элементарная человечность и здравый смысл», - сказал Левитс.

Он также отметил, что в контексте исторической политики стоит и вопрос о памятнике в Пардаугаве, и эта дискуссия продолжается. Президент подчеркнул, что война в Украине придала памятнику оккупантов дополнительное значение. По его мнению, ответственные учреждения, в первую очередь Рижская дума, должны найти правильный контекст для обращения с этим памятником.

«Это предмет дискуссии для всего общества. Например, Рижская дума уже много лет говорит об установке пояснительной таблички у памятнике оккупантов, но этого до сих пор не произошло. В этом году будет фотовыставка о войне в Украине, что придаст памятнику оккупантов иной контекст» - сказал Левитс.

Он напомнил, что Латвия, как и Европа, чтит память жертв Второй мировой войны 8 мая. 8 мая для желающих есть все возможности для этого.

Ранее о праздновании 9 мая высказывался бывший мэр Риги, депутат Европейского парламента, один из лидеров «Согласия» и ранее регулярный сторонник мероприятий 9 мая Нил Ушаков.