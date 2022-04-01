Пт, 1.04.2022
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Наталья Поклонская, экс-прокурор Крыма

Левитс: 9 мая в Пардаугаве люди празднуют оккупацию Латвии

Эгил Левитс ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Ежегодное празднование 9 мая в Пардаугаве, которому способствовали безответственные политики, фактически является празднованием оккупации Латвии, заявил президент Эгил Левитс во время дискуссии "Как рассказывать историю? Исследования, политика, коммуникация".

По его словам, вокруг победы во Второй мировой войне режим президента России Владимира Путина закрепил свой имперский нарратив. В его основе - прославление особых исторических прав империи, военной мощи и завоеваний.

По словам Левитса, Россия использует имперский нарратив как предлог для войны на Украине, отказывая Украине в праве на существование как государству и нации, заявляя, что Россия имеет право на украинскую землю.

Левитс подчеркнул, что такого рода историческая политика и нарратив не безобидны, они имеют важное политическое и историческое значение, поскольку могут оказывать большое влияние, как это происходит в настоящее время в Европе.

По словам президента, 9 мая - это «громкий праздник российского имперского нарратива с помпезными песнями и георгиевскими лентами».

«Это праздник прославления Российской империи, которому нет места в демократической Латвии. Поэтому я рад, что Сейм наконец признал это. Мы также видим, что эта имперская пропаганда, основанная на исторической политике, создала в России параллельный мир, которому верят большая часть россиян и небольшая часть населения Латвии. По крайней мере в Латвии этим людям пришло время пробудиться, потому что компромисса или среднего пути тут нет», - заявил глава государства.

Президент отметил, что значительная часть тех, кто до сих пор не на стороне Украины в этой войне, не знает, как эту войну оценивать. Это указывает на ошибочность морального компаса.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы как демократическое государство всем нашим обществом быть на стороне справедливости. В Латвии как демократическом государстве недопустимы мероприятия, оправдывающие или прославляющие режимы или идеологии, совершающие преступления против мира, человечности, военные преступления. Правоохранительные органы должны немедленно пресекать каждую такую попытку, в том числе 9 мая. Этого требует уважение к жертвам агрессии и войны. Этого также требуют элементарная человечность и здравый смысл», - сказал Левитс.

Он также отметил, что в контексте исторической политики стоит и вопрос о памятнике в Пардаугаве, и эта дискуссия продолжается. Президент подчеркнул, что война в Украине придала памятнику оккупантов дополнительное значение. По его мнению, ответственные учреждения, в первую очередь Рижская дума, должны найти правильный контекст для обращения с этим памятником.

«Это предмет дискуссии для всего общества. Например, Рижская дума уже много лет говорит об установке пояснительной таблички у памятнике оккупантов, но этого до сих пор не произошло. В этом году будет фотовыставка о войне в Украине, что придаст памятнику оккупантов иной контекст» - сказал Левитс.

Он напомнил, что Латвия, как и Европа, чтит память жертв Второй мировой войны 8 мая. 8 мая для желающих есть все возможности для этого.

Ранее о праздновании 9 мая высказывался бывший мэр Риги, депутат Европейского парламента, один из лидеров «Согласия» и ранее регулярный сторонник мероприятий 9 мая Нил Ушаков.

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