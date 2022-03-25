Ушаков: 9 мая не могут проходить празднования, нужно помянуть солдат на их могилах

"Для поминания павших, приглашаем возложить цветы на кладбище и вечером 9 мая зажечь свечи в окнах. Призываю разрешить возложить цветы также к памятнику в парке Победы, потому что полный запрет может привести к большему напряжению и рискам безопасности", - отметил Ушаков.

Политик поддерживает создание фотовыставки, на которой будут показаны военные ужасы в Украине, но просит выставить ее в центре Риги, чтобы выставку увидели как можно больше людей.

Ушаков положительно оценивает работу Госполиции и Службы госбезопасности, выражая уверенность, что и в этом году учреждения справятся со своими обязанностями.

"Русские и украинские солдаты когда-то сражались против нацизма, теперь россияне нападают на украинцев, поэтому в этом году не может быть никаких разговоров о праздновании. Нельзя позволить Путину, Кремлю украсть память и даты, мы не можем этого допустить", - сказал евродепутат.

Напомним, что против празднований 9 мая уже высказались президент Латвии Эгил Левитс, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, мэр Риги Мартиньш Стакис и глава Государственной полиции Арманд Рукс.