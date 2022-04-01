Украинская блогерша не исполняла роль, и латвийский рынок хлеба не зависит от России

Вышемирская - украинский бьюти-блогер, и в момент авиаудара она находилась в том самом роддоме. "Мы лежали в палатах, когда разлетелись стекла, рамы, окна и стены", - рассказала Вышемирская Associated Press. "Мы не знаем, как это произошло. Мы были в своих палатах, и кто-то успел укрыться, кто-то нет".

Журналистка Ольга Токарюк в своем аккаунте Twitter позднее сообщила, что у Марианны родилась девочка.

Скриншот из Twitter ФОТО: ReCheck

Этот фейк также уже был опровержен иностранными специалистами по проверке фактов, в том числе USA Today и "Проверено".

Девушка на носилках, после удара по роддому в Мариуполе. ФОТО: EVGENIY MALOLETKA, AP

Рассказывая о Марианне, в видео показывается также кадр с девушкой на носилках, но это не Марианна, а другая беременная женщина, которая позднее скончалась вместе с ребенком.

Россия не является крупнейшим поставщиком зерна в Латвию

В ролике также утверждается, что Россия является крупнейшим поставщиком зерновых и что без России латвийское хлебопекарное производство находится под угрозой:

"Цены растут и в Прибалтике, которая отказалась от российских и белорусских товаров из-за спецоперации. С прилавков Эстонии, Литвы и Латвии первой начала пропадать соль. Не все ладно и с хлебом: еще в прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком зерна в Латвию. На этом сырье основывалась работа местной хлебобулочной промышленности. Сейчас же на здешнем рынке царит паника".

Это неправда - дефицита соли нет, а производство хлеба в Латвии не зависит от российского зерна, поскольку Латвия выращивает и экспортирует в три раза больше зерновых, чем импортирует.

Кроме того, вопреки сказанному в сюжете, Россия не является крупнейшим поставщиком зерновых для Латвии. Данные Центрального статистического управления (ЦСУ) показывают, что в последние два года Россия была вторым крупнейшим импортером зерна, на долю которого приходилось 8,99% и 15,44% стоимости импортируемого зерна соответственно. Первое место заняла Литва с показателем около 67%. Более того, Латвия выращивает гораздо больше собственного зерна и экспортирует его в другие страны, чем покупает у них. Согласно данным ЦСУ, в последние годы экспорт зерновых превышал импорт примерно в три раза.

Источник: Центральное статистическое управление ФОТО: ReCheck

Ректор Латвийского сельскохозяйственного университета (LLU), доктор экономических наук Ирина Пильвере объясняет Re:Check, что поэтому причин для беспокойства нет. Вместе с исследовательницей Эдитой Кауфмане они готовили научную работу "Народное хозяйство Латвии в тени пандемии и возможности посткризисного рывка в 2021 году", в которой также проанализировали уровень производства и самообеспечения различных групп продуктов питания. Пильвере отмечает, что в последние годы мы выращиваем все больше и больше сами: "Если мы посмотрим на последние имеющиеся данные за 2020 год, то мы имеем рекордное производство в 3,5 миллиона тонн зерна, но для собственного потребления нам нужно около 950 000 тонн — даже меньше, чем треть. Так что зерном, которое мы выращиваем здесь, мы можем заменить экспорт". Она объясняет, что зерновые импортируются, потому что они, вероятно, дешевле или используются для разнообразия ассортимента продукции.

Данные ЦСУ также показывают, что за последнее десятилетие общее производство зерновых в Латвии увеличилось примерно на 40 процентов.

В сюжете особо подчеркивается пшеница, на повышение цены которой повлияло вторжение России в Украину. В Латвии урожайность озимой пшеницы с 2012 года выросла примерно на 70%, в то время как урожайность летней пшеницы снизилась на 4%.

Пильвере также отмечает, что в Латвии есть сильные предприятия по переработке зерна, которые также экспортируют большую часть своей продукции: "Мы видели это во время пандемии Covid-19, когда она только начиналась и границы были закрыты. Крупные переработчики зерна переключились с экспорта на местные поставки, и мы совершенно не ощущали дефицита этих продуктов на полках магазинов".

Цены на зерновые действительно значительно выросли, о чем свидетельствуют, например, опубликованные Европейской комиссией данные. Пильвере объясняет, что все необходимое для выращивания зерновых - топливо, удобрения, средства защиты растений - дорожает. Поскольку закупочные цены определяются мировой биржей, зерно значительно дорожает и в Латвии. Однако и это не означает, что латвийские производители не могут поставлять зерновые, в том числе пшеницу, в объеме, необходимом для собственного потребления.