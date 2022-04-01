Украина: Принят закон о национализации имущества граждан России
В пятницу, 1 апреля, Верховная рада Украины приняла поправки в ранее принятый закон о национализации имущества резидентов России, сообщает "Медуза", с ссылкой на "Экономическую правду".
В пятницу, 1 апреля, Верховная рада Украины приняла поправки в ранее принятый закон о национализации имущества резидентов России, сообщает "Медуза", с ссылкой на "Экономическую правду".
По новой версии закона имущество можно национализировать не только у юридических лиц, но и у физических лиц:
Кроме того закон распространяется на физические и юридические лица независимо от гражданства, которые публично отрицают или поддерживают "осуществление вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".
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