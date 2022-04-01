Украина: Принят закон о национализации имущества граждан России

По новой версии закона имущество можно национализировать не только у юридических лиц, но и у физических лиц:

Физические лица - граждане РФ;

Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но имеющие тесную связь с Россией (например, место жительство или связаны основной деятельностью);

Юридические лица (их филиалы, представительства), работающие в Украине, но бенефициаром которых является РФ;

Юридические лица в Украине, у которых РФ владеет прямо или косвенно долей в капитале или является учредителем/бенефициаром.

Кроме того закон распространяется на физические и юридические лица независимо от гражданства, которые публично отрицают или поддерживают "осуществление вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".