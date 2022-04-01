Пт, 1.04.2022
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Валдис Затлерс, экс-президент Латвии

Украина: Принят закон о национализации имущества граждан России

Верховная рада Украины. Иллюстративное фото ФОТО: Nikitin Maxim/TASS

В пятницу, 1 апреля, Верховная рада Украины приняла поправки в ранее принятый закон о национализации имущества резидентов России, сообщает "Медуза", с ссылкой на "Экономическую правду".

По новой версии закона имущество можно национализировать не только у юридических лиц, но и у физических лиц:

  • Физические лица - граждане РФ;
  • Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но имеющие тесную связь с Россией (например, место жительство или связаны основной деятельностью);
  • Юридические лица (их филиалы, представительства), работающие в Украине, но бенефициаром которых является РФ;
  • Юридические лица в Украине, у которых РФ владеет прямо или косвенно долей в капитале или является учредителем/бенефициаром.

Кроме того закон распространяется на физические и юридические лица независимо от гражданства, которые публично отрицают или поддерживают "осуществление вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

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