Сб, 2.04.2022
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Линда Якобсоне, член правления волонтерского движения "Хочу помочь беженцам"

На Бауском шоссе машина выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой

На Бауском шоссе машина выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В пятницу, 1 апреля, около 6 утра на Бауском шоссе произошло серьезное лобовое столкновение легкового автомобиля с фурой, сообщает передача Degpunktā.

В пятницу утром, за несколько минут до восхода солнца, на 61-м километре шоссе A7, на хорошо просматриваемом участке между Цоде и Бауской, столкнулись грузовик, направлявшийся в Литву, и легковой автомобиль, направлявшийся в сторону Риги.

"Женщина управляла Audi S6 и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком DAF. В аварии пострадала водитель легкового автомобиля, и она была доставлена ​​в медицинское учреждение", - рассказывает Даце Калниня, представитель Государственной полиции.

Удар был неожиданным и сильным, вспоминает водитель фуры. Сам он не пострадал, отделался ударом в руку.

В настоящее время в полиции возбуждено административное дело. Если врачи сообщат, что травмы тяжелые, дело может быть переквалифицировано и будет возбуждено уголовное дело. Из больницы также ожидают результаты проверки на алкоголь.

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