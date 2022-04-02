Сб, 2.04.2022
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Артем Липин, журналист TVNET

В Екабпилсском крае автомобиль съехал с дороги и перевернулся: погиб один человек

Дорожная полиция ФОТО: LETA

В ночь на субботу, 2 апреля, в Випской волости Екабпилсского края в результате того, что автомобиль съехал с дороги и перевернулся, погиб человек, сообщили в Государственной полиции.

В субботу в 1:24 в Випской волости на автодороге Зиланы - Галванкалнс автомобиль Audi A4 съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погиб один человек, а еще один пострадал.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

В Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В результате ДТП пострадали 12 человек, один погиб. Среди пострадавших было двое пешеходов и четыре велосипедиста.

За различные нарушения правил дорожного движения за прошедшие сутки составлено 406 протоколов, в том числе 184 за превышение скорости. 13 водителей задержаны за управление в состоянии алкогольного опьянения.

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