В Екабпилсском крае автомобиль съехал с дороги и перевернулся: погиб один человек

В субботу в 1:24 в Випской волости на автодороге Зиланы - Галванкалнс автомобиль Audi A4 съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погиб один человек, а еще один пострадал.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

В Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В результате ДТП пострадали 12 человек, один погиб. Среди пострадавших было двое пешеходов и четыре велосипедиста.

За различные нарушения правил дорожного движения за прошедшие сутки составлено 406 протоколов, в том числе 184 за превышение скорости. 13 водителей задержаны за управление в состоянии алкогольного опьянения.